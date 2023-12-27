مستوطنون يدنّسون مقبرة باب الرحمة الملاصقة للأقصى ويعلّقون رأس حمار فيها.. "استفزاز لمسلمي العالم"

استنكر مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالقدس، "قيام أحد المتطرفين اليهود اليوم بذبح حمار داخل مقبرة باب الرحمة عند السور الشرقي للمسجد الأقصى المبارك، وتعليق رأس الحمار على قبور المسلمين".

أقدم مستوطنون متطرّفون، اليوم الأربعاء، على تدنيس مقبرة باب الرحمة الإسلامية في القدس المحتلة، وتعليق رأس حمار بداخلها، فيما قالت شرطة الاحتلال الإسرائيليّ إنها اعتقلت مستوطنا نفّذ ذلك، وادّعت أنه من ذوي الإعاقة.

وتداول نشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي صور ومقطع فيديو لرأس حمار ميت، تم وضعه بين قبور في مقبرة باب الرحمة الملاصقة للمسجد الأقصى المبارك.

وقالت محافظة القدس في بيان إن "أحد المستوطنين قام باقتحام مقبرة باب الرحمة وعلق رأس حماس على أحد القبور".

واستنكر مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالقدس، "قيام أحد المتطرفين اليهود اليوم بذبح حمار داخل مقبرة باب الرحمة عند السور الشرقي للمسجد الأقصى المبارك، وتعليق رأس الحمار على قبور المسلمين".

دنّس مستوطنون، اليوم الأربعاء، مقبرة باب الرحمة الملاصقة للمسجد الأقصى في القدس المحتلة، وتداول ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي صور ومقطع فيديو لرأس حمار ميت تم وضعه بين قبور في المقبرة.



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وشدّد على أن هذا السلوك هو "استفزاز لمشاعر المسلمين حول العالم وفي تطرف واضح، وتدنيس خطير لإحدى أبرز المقابر الإسلامية التاريخية في مدينة القدس والتي تعج برفات عموم أهل المدينة وكبار العلماء والصالحين والمجاهدين والشهداء".

وقال: "تم ذلك بالقرب من قبور الصحابة الأجلاء عبادة بن الصامت وشداد بن أوس رضي الله عنهما".

وحذّر مجلس الأوقاف من مغبّة هذه "التصرفات الشنيعة التي تعكس عمق الكراهية لدى هؤلاء المتطرفين اتجاه الآخر في المدينة المقدسة لتصل الى حد ارتكاب مثل هذه التصرفات المشينة بحق حرمة قبور المسلمين".

وطالب مجلس الأوقاف بضرورة "محاسبة هؤلاء المتطرفين، والكف عن العبث والتخريب التي تجاوزت البشر والحجر لتطال حرمة المقابر والاموات في مقابر هذه المدينة".

من جهة ثانية، قال مصدر في الأوقاف إن "قوات الاحتلال اعتقلت حارس المسجد الأقصى محمد الأيوبي من داخل ساحات الأقصى".

وأفاد صحافيون بأن شرطة الاحتلال أغلقت مقبرة باب الرحمة، ولم تسمح بالدخول إليها نهائيا.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان، إنها "ألقت القبض على مشتبه يبلغ من العمر 35 عاما من سكان جنوبي إسرائيل في البلدة القديمة بالقدس، للاشتباه بأنه كان ينوي انتهاك القانون والنظام العام من خلال تعليق رأس حمار، في مقبرة إسلامية بالقرب من البلدة القديمة".

وأضافت أنه "تم إلقاء القبض على المشتبه به"، مدعية أنه "من ذوي الاحتياجات الخاصة، على يد افراد الشرطة، ومن ثم إحالته إلى التحقيق.... بشبهة إساءة معاملة الحيوانات وانتهاك النظام العام".

وذكرت أن عناصر الشرطة عثروا على المستوطن "في مكان قريب (من المقبرة) وبحوزته فأس".

وأشارت إلى أنها أوقفت شخصا آخر كان قد أقلَّ المستوطن مرتكب الجريمة، و"يجري التحقيق في احتمال تورّطه". وقالت إنها "باشرت التحقيق في ملابسات القضية".

وكان مستوطنون قد اعتدوا مرارا في السنوات الماضية على مقبرة باب الرحمة.

ومقبرة باب الرحمة هي من أقدم المقابر الإسلامية في مدينة القدس. وتحوي المقبرة العديد من قبور الصحافة بمن فيهم عبادة بن الصامت وشداد بن أوس.

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، استنكر مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس، اقتحام مجموعة من المتطرفين اليهود حينها، مقبرة باب الرحمة على السور الشرقي للمسجد الأقصى المبارك، مقابل مصلى باب الرحمة من الخارج وتدنيسها، والدوس بأقدامهم والرقص فوق قبور أموات المسلمين بحماية معززة من شرطة الاحتلال، "في مشهد يعكس روحا عدائية ضد مقبرة تمثل تاريخ وحضارتنا الإسلامية في محيط المسجد الأقصى المبارك وفي عموم المدينة المقدسة".

كما استنكر مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، في بيان، "كافة الإجراءات الشرطية والعسكرية الاحتلالية المستجدة في الفترة الأخيرة في محيط المسجد الأقصى المبارك وبداخله، بما فيها اقتحامات المتطرفين اليهود التي استباحت كل المحرمات الدينية والقانونية"، مضيفا أن "الإجراءات القمعية المدانة على أبواب المسجد الأقصى المبارك، تجاوزت كل الحدود من ممارسة التدقيق الأمني التعسفي واحتجاز البطاقات الشخصية لكافة المصلين المتوجهين إلى رحاب المسجد الأقصى المبارك، ومنع الشباب من الدخول إلى مسجدهم دون أي وجه حق وبصورة مقيتة، في انتهاك لحرمة وقداسة ورسالة هذا المسجد، بكل ما يحمله من قيمة في نفوس أبناء الأمة الإسلامية".