استشهاد أسيد الريماوي وإصابة 7 شبان برصاص الاحتلال في بيت ريما

استُشهد الفتى أسيد طارق أنيس الريماوي (17 عاما) وهو طالب في الثانوية العامة، إثر إصابته برصاصة في الصدر، في حين أكد مصادر في مستشفى سلفيت وصول 7 مصابين برصاص الاحتلال في بيت ريما.

استُشهد، فجر اليوم الجمعة، فتى وأصيب 7 شبان على الأقل بالرصاص الحي، في قرية بيت ريما شمال غرب رام الله، في كمين نصبه جنود الاحتلال الإسرائيلي للشبان.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد الفتى أسيد طارق أنيس الريماوي (17 عاما) وهو طالب في الثانوية العامة، إثر إصابته برصاصة في الصدر، في حين أكد مصادر في مستشفى سلفيت وصول 7 مصابين برصاص الاحتلال في بيت ريما.

ووفقا لمصادر محلية فإن الشبان أصيبوا في كمين نصبه جنود الاحتلال، والذين اعتقلوا عددا آخر من الشبان، مشيرة إلى أن غالبية الإصابات نقلت إلى مستشفى سلفيت الحكومي.

وأشارت المصادر إلى أن جنود الاحتلال داهموا عدة منازل وكسروا أبواب محال تجارية ودمروا مقهى في البلدة، فيما اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال عقب الاقتحام.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت البلدة فجرا، وسيّرت آلياتها ودورياتها الراجلة في عدة أحياء، وتمركزت في وسط البلدة وفي منطقة البلدية.