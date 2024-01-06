حصيلة المعتقلين الفلسطينيين في الضفة والقدس ترتفع إلى 5680

وفق المؤسستين "تواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة خلال حملات الاعتقال، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين".

ارتفعت حصيلة الفلسطينيين الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال في الضفة والقدس المحتلتين إلى 5680 معتقلا، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

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ويأتي ذلك بعد اعتقال 20 فلسطينيا منذ مساء الجمعة وحتى مساء السبت، حسبما أورد بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.

وجاء في البيان، أن "حصيلة الاعتقالات بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر من العام المنصرم ارتفعت إلى أكثر من 5680 تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل وعبر الحواجز العسكرية ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط ومن احتجزوا كرهائن".

وأضاف أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ مساء أمس الجمعة وحتى مساء اليوم السبت 22 مواطنا على الأقل من الضفة".

ووفق المؤسستين "تواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة خلال حملات الاعتقال، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين".

وبحسب تقرير سنوي لمؤسسات الأسرى، بلغ إجمالي عدد الأسرى نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2023 نحو 8800 أسير، بينهم أكثر من 80 أسيرة.

ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، كثّف الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية بالضفة الغربية، وزاد من وتيرة الاقتحامات والمداهمات للمدن والبلدات والمخيمات.