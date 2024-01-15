اعتداءات واسعة للمستوطنين في الضفة الإثنين: إحراق مركبات ومهاجمة منازل وترويع أهال

نفّذ المستوطنون هجمات واسعة، الإثنين. وأفاد ماهر الجنيدي، وهو صاحب المشتل، بأن مستوطنين اقتحموا المشتل، وأحرقوا جرافتين وشاحنة ورافعة شوكية، وأتلفوا أشجارا فيه، مشيرا إلى تكبّده خسائر فادحة.

شنّ مستوطنون هجمات إرهابيّة واسعة، استهدفت، الإثنين، عدة بلدات في الضفة الغربية المحتلة، وشملت إحراق مركبات بعضها مخصَّص للعمل، ومهاجمة منازل، وترويع أهالٍ.

يأتي ذلك فيما استشهد الشاب محمد حسن إبراهيم أبو سباع (22 عاما) والشابة عهد محمود اولاد محمد (24 عاما)، بالإضافة إلى استشهاد الشاب فارس خليفة من مخيم نور شمس إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال على حاجز عناب العسكري شرقي طولكرم، وذلك في وقت سابق، الإثنين.

إحراق جرافتين وشاحنة وتخربب مشتل غرب نابلس

وأحرق مستوطنون، مساء الإثنين، عدة آليات، وخرّبوا مشتلا، قرب قرية دير شرف، غرب نابلس.

وأفاد ماهر الجنيدي، وهو صاحب المشتل، بأن مستوطنين اقتحموا المشتل، وأحرقوا جرافتين وشاحنة ورافعة شوكية، وأتلفوا أشجارا فيه، مشيرا إلى تكبّده خسائر فادحة، بحسب ما أوردت وكالة "وفا" للأنباء.

وأضاف أنه تلقى اتصالا من الحارس الذي يعمل بالمشتل، أخبره بهجوم المستوطنين، الذي اضطر للاختباء حتى مغادرتهم.

وأفاد شهود عيان، بأن عشرات المستوطنين هاجموا مركبات الأهالي قرب مفترق الطنيب غرب دير شرف غرب نابلس، ما أدى إلى تضرر عدد من المركبات، كما أغلقوا الطريق الرئيس المؤدي إلى مدينة طولكرم.

مهاجمة منزل في ترمسعيا ومحاولة إحراقه

وهاجم مستوطنون، مساء الإثنين، منزلا في بلدة ترمسعيا، شمال شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية بأن مجموعة من المستوطنين، هاجموا منزلا على أطراف بلدة ترمسعيا بالحجارة وحاولوا إحراقه، ما تسبب بأضرار مادية في وحدة الطاقة الشمسية الخاصة بالمنزل، وعدد من المركبات.

مهاجمة المركبات شمال رام الله

وهاجم مستوطنون مركبات فلسطينية، مساء الإثنين، عند مفترق "عيون الحرامية"، شمال رام الله.

ولفتت مصادر محلية إلى أن مستوطنين استهدفوا مركبات المواطنين بالحجارة عند مفترق "عيون الحرامية"، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية بمركبة المواطن شادي حاتم كراكرة.

مهاجمة مركبات جنوب نابلس

وهاجم مستوطنون، مساء الإثنين، مركبات المواطنين في بلدة حوارة، جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن عددا من المستوطنين رشقوا مركبات المواطنين بالحجارة عند "دوار سلمان الفارسي"، وشارع حوارة الرئيسيّ.

ويشهد شارع حوارة الرئيسي اعتداءات وهجمات متكررة من قبل المستوطنين، والمتمثلة برشق مركبات المواطنين بالحجارة، وتحطيم المحال التجارية، وإجبار أصحابها على إغلاقها.

وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت حاجز حوارة العسكري منذ أكثر من ثلاثة شهور، وشارع حوارة الرئيسي أمام المركبات الفلسطينية لأكثر من شهرين، كما منعت المواطنين من فتح محلاتهم التجارية، قبل أن يُعاد فتحها قبل حوالي أسبوعين.

مستوطنون يعتدون على راعي أغنام في مادما

وفي وقت سابق الإثنين، اعتدى مستوطنون على راعي أغنام في بلدة مادما جنوب نابلس.

وقال رئيس مجلس قروي مادما، وجيه قط، إن مستوطنين هاجموا المواطن مأمون نصار، أثناء رعيه الأغنام في المنطقة الشمالية من البلدة، المحاذية لمستعمرة "يتسهار"، واعتدوا عليه بالضرب.

وأشار إلى أنهم "اقتادوه إلى داخل أحد المعسكرات القريبة، قبل أن يطلَق سراحه".