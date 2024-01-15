قوات الاحتلال تهدم منزلين في قلقيلية وتصيب شابا بالرصاص ومستوطنون يهاجمون بورين

أفادت مصادر محلية بأن عملية الاقتحام تركزت في المنطقة الشمالية من قلقيلية، وتحديدا في خلة ياسين، وفي منطقة المرج، حيث تم محاصرة أحد المنازل، قبل أن تشرع جرافات الاحتلال بهدمه، وهو لأسير محرّر.

اقتحمت قوات الاحتلال، ليل الأحد - الإثنين، ترفقها ثلاثة جرافات عسكرية مدينة قلقيلية من عدة محاور، وهدمت منزلين، وأصابت شابا بالرصاص.

وأفادت مصادر محلية بأن عملية الاقتحام تركزت في المنطقة الشمالية من قلقيلية، وتحديدا في خلة ياسين، وفي منطقة المرج، حيث تم محاصرة أحد المنازل، قبل أن تشرع جرافات الاحتلال بهدمه.

ويعود للأسير المحرر صالح أبو صالح، وذلك بحجة البناء دون ترخيص.

وفي وقت لاحق، حاصرت قوات الاحتلال منزل المواطن الأسير المحرر بسام ياسين، في خلة ياسين كذاك، وقامت بهدمه. وتبلغ مساحته 120 مترا.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت منزلا يعود للمواطن سعيد ياسين، وعاثت فيه خرابا.

وأضافت المصادر أن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال، أصيب خلالها أحد الشبان برصاصة في الفخذ، ووُصفت إصابته بالمتوسطة.

وفي بورين، اقتحم مستوطنون مسلحونى القرية التي تقع جنوب نابلس، ليل الأحد - الإثنين.

وهاجم المستوطنون منازل وأحرقوا مركبات، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأفادت مصادر محلية باقتحام مجموعة مسلحة وكبيرة من المستوطنين أطراف قرية بورين، ومهاجمتهم لعدد من المنازل وترويع أصحابها، وعُرف من أصحابها بشير قادوس.

وفي غضون ذلك، أحرق المستوطنون مركبة أحد المواطنين.