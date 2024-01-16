إصابات برصاص قوات الاحتلال في الضفة والقدس

في بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة، أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال عقب اقتحامها البلدة مساء اليوم.

أصيب فلسطينيون بجروح برصاص قوات الاحتلال وآخرون بحالات اختناق من جراء مواجهات اندلعت في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، اليوم الثلاثاء.

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في قرية حوسان غرب بيت لحم، أصيب ضابط في جهاز الدفاع المدني بالاختناق مساء اليوم جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع داخل مقر الجهاز في القرية.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع خلال مواجهات مع الشبان صوب مقر الدفاع المدني الواقع في مبنى المجلس القروي وسط القرية، ما أدى إلى إصابة أحد الضباط بالاختناق، جرى تقديم الإسعافات اللازمة له ميدانيا.

وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في شوارع وأحياء القرية، ونصبت حواجز عسكرية سيما في منطقة المطينة ومنعت مرور المركبات.

وفي قرية عصيرة القبلية جنوب نابلس، أصيب شاب بالرصاص الحي مساء اليوم خلال مواجهات مع قوات الاحتلال.

وفي التفاصيل، فإن شابا أصيب بالرصاص الحي في الفخذ خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام جنود الاحتلال للقرية، أطلقوا خلالها الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين.

وفي بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة، أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال عقب اقتحامها البلدة مساء اليوم.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في عناتا أصيب خلالها شاب بالرصاص، بينما أصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق بالغاز السام المسيل للدموع.

وفي بلدة الرام شمال القدس المحتلة، اندلعت مواجهات أغلقت خلالها قوات الاحتلال المدخل الشمالي للبلدة، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع تجاه المواطنين ومنازلهم.

وفي مادما جنوب نابلس، أصيب شاب بالرصاص الحي مساء اليوم خلال مواجهات مع قوات الاحتلال.

وبحسب الهلال الأحمر الفلسطيني، فإن شابا (23 عاما) أصيب بالرصاص الحي في الفخذ، وجرى نقله إلى المستشفى.

وكانت قوات الاحتلال قد أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحامها القرية.