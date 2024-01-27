6305 معتقلين من الضفة والقدس منذ 7 أكتوبر

الهيئة والنادي: "قوات الاحتلال الإسرائيليّ اعتقلت منذ صباح أمس وحتّى صباح اليوم السبت 20 مواطنا على الأقل من الضّفة والقدس، بينهم أسرى سابقون".

ارتفعت حصيلة المعتقلين الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين إلى 6305 معتقلين منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

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يأتي ذلك بعد أن اعتقلت قوات الاحتلال 20 فلسطينيا يومي الجمعة والسبت.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك، إن حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر ارتفعت "إلى نحو 6305، تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن".

وأضافت الهيئة والنادي أن "قوات الاحتلال الإسرائيليّ اعتقلت منذ صباح أمس وحتّى صباح اليوم السبت 20 مواطنا على الأقل من الضّفة والقدس، بينهم أسرى سابقون".

وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات جنين ونابلس ورام الله والقدس وأريحا والخليل.

ومنذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، كثّف الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية، ووسّع من الاقتحامات والمداهمات لمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية.