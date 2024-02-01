مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة قرب البيرة وسط الضفة الغربيّة

قال رئيس مجلس قروي قرية برقة شرق البيرة، صائل كنعان، إن "مجموعة من المستوطنين أقاموا الخميس، بؤرة استيطانية على أراضي القرية"

بؤرة استيطانية بمنطقة الخليل أُقيمت في آب/ أغسطس الماضي (Getty Images)

أقام مستوطنون، اليوم الخميس، بؤرة استيطانية قرب مدينة البيرة وسط الضفة الغربية، بحسب مسؤول فلسطيني.

وقال رئيس مجلس قروي قرية برقة شرق البيرة، صائل كنعان، إن "مجموعة من المستوطنين أقاموا الخميس، بؤرة استيطانية على أراضي القرية"، بحسب ما نقلت عنه وكالة "الأناضول" للأنباء.

ولفت إلى أن البؤرة "تقع إلى الغرب من القرية وتهدف للسيطرة على أراض واسعة وربطها بمستوطنات مقامة منذ عدة سنوات في الموقع".

وأفاد كنعان بأن الأراضي "ملك خاص لأهالي ويملكون أوراق رسمية فيها"، وذكر أن "المستوطنين وبدعم وحماية من الجيش الإسرائيلي يسيطرون على نحو ألف دونم (الدونم يعادل ألف متر مربع) من أراضي القرية".

وقال إن هناك "خمسة بؤر استيطانية مقامة على أراضي برقة وتفصلها عن مدينة البيرة".

وأوضح كنعان أن قريته "مستهدفة منذ سنوات، وزادت مضايقات المستوطنين والجيش الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي (الحرب الإسرائيلية على غزة)".

وأضاف أنه "يتم منع المزارعين من الوصول إلى حقولهم، ويغلق مدخل القرية من قبل قوات الجيش وبرفقة مستوطنين".

وتصاعدت اعتداءات المستوطنين بكل أشكالها بما فيها بناء البؤر الاستيطانية في الضفة المحتلة، تزامنا مع الحرب على قطاع غزة، حيث يفرض الجيش الإسرائيلي واقعا صعبا على الفلسطينيين، ويوفر غطاء قانونيا للمستوطنين.