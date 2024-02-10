الضفة.. مداهمات وسطو على أموال ومصاغ ذهبية

مساء أمس (الجمعة): شيعت جماهير محافظة نابلس جثمان الطفل الشهيد، معاذ بني شمسة (17 عامًا) إلى مثواه الاخير في بلدة بيتا بمشاركة الفعاليات الرسمية والشعبية والوطنية.

سرقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أموالاً ومصاغًا ذهبيًا، خلال عملية اقتحام عشرات المنازل، وتفتيشها، في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

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وبحسب مصادر أمنية لـ"وفا"، اعتقلت قوات الاحتلال 14 فلسطينيًا خلال مداهمتها للبلدة ومنازل الأهالي، وهم: محمد يوسف خضير عوض (29 عامًا)، واسماعيل انور حسني زعاقيق (26 عاما)، والجريح محمد ربيع ابو عياش(23 عاما)، ومحمد خليل ابو عياش (25 عاما)، وخليل محمد ساريه ابو عياش ( 50 عاما )، وحمد محمود تايه ابو عياش (26 عاما)، وياسر كريم اخليل ( 24 عاما)، ومروان خالد حسين اخليل (52 عاما)، ومحمد فخري اخليل (28 عاما)، وجمال خليل ابو ماريا (55 عاما)، ومهدي البربراوي (26 عاما)، وعماد ربحي ابو ماريا (35 عاما)، ومحمد رامي صبري عوض(23 عاما)، ومحمد مروان اخليل (20 عاما).

إلى ذلك، داهم جيش الاحتلال عدة منازل، وعبث بمحتوياتها، أثناء عملية الاقتحام، عُرف من أصحابها، يوضّح المصدر،: أنور حسني زعاقيق، ومحمود داوود العلامي، واكرم عبد الحميد اخليل، وجودات سليمان بحر، وجمال خليل ابو ماريا، وهشام خليل ابو ماريا، ومنزل الشهيد مفيد عبد الحميد اخليل.

كما وفجرت قوات الاحتلال قنابل تفريغ داخل بعض المنازل التي اقتحمتها في بلدة بيت أمر، متسببة بخسائر كبيرة داخلها، وسرقة مبالغ مالية، ومصاغًا ذهبي، والاستيلاء على حوالي 20 مركبة من البلدة.

شمال سلفيت

وفي شمال سلفيت بالضفة الغربية المحتلة اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، قرية مردا.

وبحسب مصادر محلية، داهم جنود الاحتلال عدة منازل وفتشوها، وسط انتشار للآليات العسكرية والجنود المشاة في مختلف أنحاء القرية.

تجدر الإشارة إلى أن قرية مردا تتعرض لاعتداءات متكررة من قوات الاحتلال، التي تغلق مداخلها وتقتحمها بين حين وآخر.

شرق قلقيلية

كما واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، قرية كفر قدوم، شرق قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال داهموا عدة منازل للأهالي في القرية، التي تتعرض في الآونة الأخيرة بشكل شبه يومي لاقتحامات ليلية.

نابلس: تشييع جثمان الطفل بني شمسة

شيعت جماهير محافظة نابلس، مساء أمس الجمعة، جثمان الطفل الشهيد، معاذ بني شمسة (17 عامًا)، إلى مثواه الاخير في بلدة بيتا جنوب نابلس. وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى رفيديا، بمشاركة الفعاليات الرسمية والشعبية والوطنية في المحافظة، نحو بلدة بيتا مسقط رأس الشهيد.

وكانت وزارة الصحة في رام الله أعلنت استشهاد الطفل معاذ أشرف فالح بني شمسة (17 عامًا) متأثرا بإصابته برصاصة في الصدر خلال مواجهات شهدتها بلدة بيتا، جنوب محافظة نابلس، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للبلدة.