الاحتلال يعتقل شابا من مخيم شعفاط وسط اندلاع مواجهات

أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابا، لم تعرف هويته بعد،خلال اقتحامها المخيم ما أدى لاندلاع مواجهات في المكان.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في وقت متأخر من مساء الأحد، شابا من مخيم شعفاط، شمال القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابا، لم تعرف هويته بعد،خلال اقتحامها المخيم ما أدى لاندلاع مواجهات في المكان.

ولفتت المصادر إلى أن قوات الاحتلال أطلقت خلال المواجهات قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، تجاه منازل المواطنين ومركباتهم، ورشّتها بالمياه العادمة.

كما أغلقت قوات الاحتلال حاجز مخيم شعفاط، الذي يفصل المخيم عن مدينة القدس.

وأظهرت فيديوهات كذلك استخدام شبان للألعاب النارية خلال استهدافهم القوات الإسرائيلية.