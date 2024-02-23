إصابة شاب وطفل برصاص الاحتلال في نابلس وقلقيلية

بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني، فإن طواقمه تعاملت مع إصابة طفل بالرصاص الحي بالفخذ قرب جدار الفصل والتوسع العنصري في بلدة جيوس، وجرى نقله إلى المستشفى.

أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الحي مساء اليوم، الجمعة، خلال مواجهات اندلعت في قرية تل غرب نابلس.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وبحسب مصادر طبية، فإن شابا (27 عاما) أصيب بالرصاص الحي في الخاصرة، ونقلته طواقم إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني إلى المستشفى.

وأشارت مصادر محلية إلى أن قوات الاحتلال احتجزت مجموعة من الشبان في مدرسة روحي الهندي شرق القرية، وأطلقت الرصاص الحي صوب منازل المواطنين.

وفي بلدة جيوس شرق قلقيلية، أصيب طفل مساء اليوم برصاص قوات الاحتلال.

وبحسب الهلال الأحمر الفلسطيني، فإن طواقمه تعاملت مع إصابة طفل بالرصاص الحي بالفخذ قرب جدار الفصل والتوسع العنصري في بلدة جيوس، وجرى نقله إلى المستشفى.

إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال ترافقها مجموعة من المستوطنين المسلحين منطقة "خلة الفرا" جنوب الخليل، وداهمت منازل المواطنين.

وفي التفاصيل، فإن قوات الاحتلال ترافقها مجموعة من المستوطنين المسلحين من مستوطنة "عتنائيل" المقامة على أراضي المواطنين، اقتحموا "خلة الفرا" غرب بلدة يطا وطاردوا الرعاة واعتدوا على عدد من المواطنين.

يذكر أن "خلة الفرا" وغيرها من قرى غرب يطا تشهد في الآونة الأخيرة تصاعدا في اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال على الأهالي وممتلكاتهم، شملت التعرض لهم ومداهمة منازلهم والاعتداء عليهم، بالإضافة إلى توسيع عمليات الهدم وإخطار عدد كبير من المنازل وشبكات المياه والكهرباء بذلك، ومطاردة الرعاة والمزارعين وحرمانهم من الوصول إلى المراعي والحقول، وذلك بهدف الضغط على الأهالي وتهجيرهم قسرا من تلك المناطق لصالح التوسع الاستيطاني.