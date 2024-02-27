3 شهداء ومصابون برصاص الاحتلال في طوباس ومخيّم الفارعة

استشهد، فجر اليوم الثلاثاء، 3 شبان برصاص الاحتلال في مدينة طوباس بالضفة الغربية المحتلة، ومخيم الفارعة جنوب المدينة.

وأفادت مصادر في الهلال الأحمر، باستشهاد الشاب أحمد دراغمة من طوباس، وأسامة جبر الزلط، ومحمد سميح بيادسة، من مخيم الفارعة، بالإضافة إلى إصابة ثلاثة آخرين، بعد إصابتهم برصاص الاحتلال في المخيّم.

واقتحمت قوات الاحتلال ليل الإثنين - الثلاثاء، مخيم الفارعة برفقة عدة جرافات، ونشرت قناصتها في أكثر من مكان، وسط اشتباكات وانفجارات سمعت بالمخيم.

وأفادت مصادر محلية بأن الشهيد الزلط، قد أٌصيب بجراح حرجة برصاص قوات الاحتلال، ليستشهد بعد وقت وجيز من ذلك، بعد فشل محاولات الإبقاء على حياته. كما أُعلن لاحقا عن استشهاد الشابين الآخرين.

وبحسب المصادر، نفذت قوات الاحتلال عمليات تخريب وتدمير للبنية التحتية في أحياء المخيم، بالتزامن مع اقتحام العديد من منازل المواطنين وتفتيشها والاعتداء على قاطنيها.

وفي وقت لاحق اقتحمت قوة من الاحتلال مدينة طوباس، واندلعت على إثر ذلك اشتباكات في المدينة، أدت إلى استشهاد الشاب دراغمة، بعد إصابته الحرجة برصاص الاحتلال.

وقالت مصادر في الهلال الأحمر، إن الاحتلال أعاق عمل طواقمه في مخيم الفارعة، ومنعه من نقل جثمان الشهيد أسامة.