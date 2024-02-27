الحرب على غزة: شهداء وجرحى وغارات على رفح

شهدت محاور التقدم في منطقة خانيونس اشتباكات وإطلاق نار بالرشاشات الثقيلة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات من الجيش الإسرائيلي.

شن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات على مناطق مختلفة في القطاع، الثلاثاء، وذلك مع دخول الحرب على غزة يومها الـ 144، وتركزت الغارات على مدينة غزة ومحافظة رفح، فيما واصلت المدفعية الإسرائيلية قصف المربعات السكنية ومحيط مراكز الإيواء.

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وشهدت محاور التقدم في منطقة خانيونس اشتباكات وإطلاق نار بالرشاشات الثقيلة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات من الجيش الإسرائيلي.

وواصلت الزوارق الحربية الإسرائيلية قصف المناطق الساحلية من جنوب قطاع غزة، كما قصفت مدفعيّة الاحتلال تلّ الهوا، ودير البلح، في قطاع غزة.

وشهد حي الدرج والزيتون والصبرة في مدينة غزة، سلسلة غارات إسرائيلية أدت لاستشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين، جلهم من الأطفال والنساء وكبار السن.

وارتكب الجيش الإسرائيلي 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 90 شهيدا و164 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهي المجازر التي أدت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 29782 شهيدا و70043 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.