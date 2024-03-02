الضفة: شهيد غرب رام الله واقتحامات في نابلس وجنين

الفتى الشهيد محمد مراد الديك (16 عامًا) أصيب في الرأس في قرية كفر نعمة غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة

استشهد، فجر اليوم السبت، فتى متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي لدى اقتحامها قرية كفر نعمة غرب رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

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والفتى الشهيد هو محمد مراد الديك (16 عامًا)، وكان الهلال الأحمر، قد أفاد بأن طواقمه "تتعامل مع إصابة خطيرة بالرصاص الحي في الرأس في قرية كفر نعمة، وأنه تجري محاولة إنعاش للمصاب".

نابلس

وفي الغضون، اقتحمت قوات الاحتلال، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة.

الشهيد، محمد الديك (16 عامًا)

وأفادت "وفا" نقلاً عن مصادر محلية في المدينة أن القوات "انتشرت في الأحياء التي تتوسط نابلس وفي الشارع الرئيسي الذي يمر عبر وسط المدينة".

وأثناء الاقتحام، يتابع المصدر، أغلقت قوات الاحتلال شارع فيصل الذي يقود إلى وسط المدينة، فيما تمركزت قوات مؤللة قرب حي المدارس على أطراف البلدة القديمة.

وفي وقت لاحق، أبلغ شهود عيان عن سماع صوت انفجار قوي، لم تعرف طبيعته حتى الآن.

صانور وجبع

إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم السبت، بلدتي صانور جنوب جنين.

وأوضحت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بنحو 10 آليات، وأن جنود الاحتلال داهموا مطبعة واستولوا على محتوياتها، ونصبت القناصة في عدة مناطق بالبلدة، ودارت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت.

قلقيلية وعزون

وفي الأثناء اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم السبت، شابًا خلال اقتحامها مدينة قلقيلية وداهمت عدة منازل في بلدة عزون شرقًا.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت عزون بعدة آليات، وتمركزت في الحارة الشامية بالبلدة، وداهمت جنود الاحتلال عدة منازل، وفتشوها وعاثوا فيها خرابًا، وعرف من أصحابها: سليم حامد، والشفيقين رائد وعماد القبرصي، واكدت أن جنود الاحتلال اعتدوا على شاب أثناء اقتحام منزله في البلدة.

تجدر الإشارة إلى أن قوات الاحتلال ولليوم السادس على التوالي، تقتحم بلدة عزون وتداهم منازل وتخرب في محتوياتها.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت قلقيلية من مدخلها الشرقي بعدة آليات، وتجولت في شوارع وأحياء بالمدينة، في حين داهم جنود الاحتلال كراجًا للسيارات، واحد المنازل في حي سفر سابا في قلقيلية، يعود للأسير المحرر رياض الولويل، كما احتجزوا عددًا من الشبان في ذات الحي، واعتقلوا الشاب أحمد إياد سويلم.

وتحدثت المصادر عن "مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت"، دون أن يبلغ عن إصابات.

الخليل وعدة بلدات بالمحافظة

كما واقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم السبت، مدينة الخليل وبلدات، بني نعيم ويطا، وترقوميا في المحافظة.

وأفادت مصادر محلية بأن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت بني نعيم وتجولت في عدة أحياء فيها، وتمركزت بالقرب من مدرسة الكندي، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

يطا وترقوميا والسموع

كما اقتحم الاحتلال بلدتي يطا وترقوقيا بعدة اليات، وتجولت قواته في عدة أحياء وشوارع، وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال داهمت في بلدة ترقوميا منزل المعتقل طارق الغريب.

وفي بلدة السموع جنوب الخليل، داهمت قوات الاحتلال عدة منازل وعبثت في محتوايتها، واستولت على مركبة.