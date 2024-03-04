استشهاد طفل وإصابة شابين برصاص الاحتلال في بورين جنوب نابلس

طفل في الصف الخامس الابتدائي، لم يتجاوز عامه العاشر، استشهد برصاص قوات الاحتلال الحي عند اقتحامها لبلدة بورين، جنوب نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

استشهد طفل ثلاثة (10 سنوات) وأصيب شابان (19 و30 عاما)، مساء اليوم، الإثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت قرية بورين، جنوب نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

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وقالت مصادر طبية إن الطفل عمرو محمد نجار (10 سنوات) استشهد متأثرا بإصابته برصاصة في الرأس أطلقها جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامهم قرية بورين.

الشهيد الطفل عمرو محمد نجار

وكان مدير مركز الإسعاف والطوارئ في "الهلال الأحمر"، بأن طفلا أصيب برصاص الاحتلال في منطقة الرأس ووصفت حالته بالخطيرة، فيما أصيب مواطن بالرصاص الحي في الصدر، وآخر جراء اعتداء جنود الاحتلال عليه بالضرب.

وفي بيان مقتضب، قالت طواقم "الهلال الأحمر" إنها عملت على نقل المصابين إلى المستشفى، فيما حاولت إنعاش الطفل الذي سرعان ما فارق الحياة متأثرا بجراحه الحرجة.

وبحسب "الهلال الأحمر"، فإن الطواقم عملت على إجراء عملية لإنعاش قلب ورئتين طفل أصيب برصاص الحي بالرأس، كما أفادت بأنها تعمل على إسعاف شاب (19 عاما) أصيب بالرصاص الحي بالصدر.

وأوضحت أن "شابا يبلغ من العمر نحو 30 عاما أصيب بجراح عميقة بالرأس بسبب الاعتداء عليه بالضرب من قبل قوات الاحتلال".

ونعت وزارة التربية والتعليم الشهيد الطفل عمرو محمد نجار، ابن الصف الخامس في مدرسة بورين الأساسية المختلطة في مديرية نابلس، والذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام القرية.

وبالتزامن مع بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، صعّد الجيش عمليات الدهم والاعتقالات بالضفة الغربية، مخلفا أكثر من 420 شهيدا ونحو 4 آلاف و650 جريحا.

بالتوازي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة وتدهور ملحوظ في البنى التحتية والممتلكات، وفق بيانات فلسطينية وأممية.