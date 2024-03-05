رام الله: الاحتلال يهدم غرفة زراعية وبركسات في شقبا

أفاد المجلس القروي في شقبا، بأن قوات الاحتلال هدمت غرفة زراعية، وبركسات ثلاثة للماشية، تعود ملكيتها لعائلة سعدات شلش، في منطقة أبو سبع غرب البلدة.

هدمت جرافات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، غرفة زراعية و3 بركسات في بلدة شقبا، شمال غرب مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

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وأفاد المجلس القروي في شقبا، بأن قوات الاحتلال هدمت غرفة زراعية، وبركسات ثلاثة للماشية، تعود ملكيتها لعائلة سعدات شلش، في منطقة أبو سبع غرب البلدة.

وبحسب تقرير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، فإن جيش الاحتلال نفذ 31 عملية هدم بالضفة الغربية خلال شهر فبراير/ شباط الماضي، استهدفت 51 منشأة فلسطينية.

وأوضحت أن من بين المنشآت المهدومة، 18 مسكنا مأهولا، و16 مسكنا غير مأهول، و15 منشأة زراعية وغيرها.

ولفتت إلى أن عمليات الهدم تركزت في محافظات القدس (وسط)، وبيت لحم والخليل (جنوب).

ومن بين 1195 اعتداء خلال فبراير، قالت الهيئة إن المستوطنين الإسرائيليين "نفذوا 129 اعتداء، في استمرار لسلسلة التصاعد الكبير والخطير في الاعتداءات التي ما زالت متسترة بغطاء العدوان الرهيب على شعبنا في قطاع غزة".

وأشارت الهيئة في تقريرها إلى أن اعتداءات المستوطنين شملت مهاجمة القرى الفلسطينية، وإطلاق النار تجاه الفلسطينيين وممتلكاتهم، متحدثة عن "تزايد كبير وخطير في عمليات مصادرة وسرقة ممتلكات المواطنين في شباط من خلال المستوطنين وجيش الاحتلال".

ومن بين 1195 اعتداء خلال فبراير، قالت الهيئة إن المستوطنين الإسرائيليين "نفذوا 129 اعتداء، في استمرار لسلسلة التصاعد الكبير والخطير في الاعتداءات التي ما زالت متسترة بغطاء العدوان الرهيب على شعبنا في قطاع غزة".