استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في بورين جنوب نابلس

أفادت مصادر طبية في مستشفى رفيديا الحكومي، بأن الشاب محمد محمود رجا عيد (19 عاما)، استشهد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الحي في الصدر.

استشهد شاب، مساء الأربعاء، متأثرا بجروحه التي أصيب بها خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية بورين جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة، يوم الإثنين الماضي.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى "رفيديا" الحكومي، بأن الشاب محمد محمود رجا عيد (19 عاما)، استشهد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الحي في الصدر.

وكان الشاب عيد أصيب بالرصاص الحي بالصدر خلال المواجهات، فيما استشهد الطفل عمرو محمد نجار (10 سنوات) إثر إصابته برصاصة في الرأس، كما أصيب آخر بجرح خطير بالرأس إثر اعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب المبرح.

والثلاثاء، استشهد شاب، متأثرا بإصابته الحرجة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة جنين يوم الخميس الماضي.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى ابن سينا، باستشهاد الشاب نور الدين إبراهيم ياسين (18 عاما) من قرية دير أبو ضعيف شمال شرق جنين، متأثرا بإصابته الحرجة في الرأس برصاص الاحتلال.