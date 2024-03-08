مستوطنون يهاجمون برقة ومحاولة إضرام النار بأحد المنازل

في أوصرين جنوب نابلس، أصيب شاب بالرصاص الحي خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في البلدة.

هاجم مستوطنون مساء اليوم، الجمعة، قرية برقة شرق رام الله، وحاولوا إضرام النار بأحد المنازل في البلدة.

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وفي التفاصيل، فإن المستوطنين حاولوا إضرام النار بمنزل لأحد المواطنين عند أطراف القرية، إلا أن يقظة أهالي القرية حالت دون ذلك.

وانسحب المستوطنون من برقة بعد أن تصدى المواطنون لهم، فيما اقتحمت قوة من جيش الاحتلال مكونة من 5 آليات القرية.

ويوم السبت الماضي، هاجم مستوطنون قرية برقة وأحرقوا منزلا ومشطب سيارات ودمروا حظيرة مواشي، كما أطلقوا النار تجاه منازل المواطنين.

وفي أوصرين جنوب نابلس، أصيب شاب بالرصاص الحي خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في البلدة.

وذكرت مصادر في الهلال الأحمر في نابلس، أن شابا أصيب بالرصاص الحي بالقدم وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكانت قوة من الاحتلال قد اقتحمت البلدة وأطلقت الرصاص الحي، ما أدى إلى اندلاع مواجهات وإصابة المواطن.

إلى ذلك، نفذت مجموعة من المستوطنين في وقت سابق اليوم أعمال عربدة بالقرب من حاجز صرة العسكري المقام على أراضي المواطنين غرب نابلس.

وبحسب التفاصيل، فإن عددا من المستوطنين نفذوا أعمال عربدة بالقرب من الحاجز، لمحاولة منع مرور مركبات المواطنين من الدخول إلى نابلس.