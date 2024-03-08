مقرّرة أمميّة تدعو لحظر السلاح وفرض عقوبات اقتصاديّة على إسرائيل

مقررة الأمم المتحدة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، اعتبرت أن ذلك هو السبيل الوحيد لمنع الإبادة الجماعية في غزة.

أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، أن حظر السلاح وفرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل، هو السبيل الوحيد لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

جاء ذلك في منشور على منصة "إكس"، اليوم الجمعة، اقتبست فيه منشورًا للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، خلال لقائه عائلات فلسطينية فقدت أقارب لها جراء الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة.

وقالت ألبانيز إن "الطريق الوحيد لإيقاف الإبادة الجماعية في غزة هو حظر سلاح وعقوبات اقتصادية على إسرائيل".

ودعت إلى تحقيق وقف إطلاق نار فوري في القطاع.

وأمس الخميس، التقى وفد يضم 10 فلسطينيين فقدوا أفرادا من عائلاتهم جراء الحرب الإسرائيلية على غزة بالأمين العام للأمم المتحدة، وأعضاء مجلس الأمن الدولي تحت رعاية مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور.

وترفض إسرائيل وقف إطلاق النار في غزة، رغم المطالبات الدولية والأممية، وذلك بسبب الكارثة الإنسانية التي خلفتها الحرب على غزة.