ارتفاع حصيلة معتقلي الضفة والقدس المحتلتين إلى 7505 منذ 7 أكتوبر

يواصل الجيش الإسرائيلي اقتحام المناطق والبلدات الفلسطينية لتنفيذ اعتقالات، مخلفا دمارا كبيرا خاصة في مخيمات شمالي الضفة.

ارتفعت حصيلة معتقلي الضفة الغربية والقدس المحتلتين إلى 7 آلاف و505 منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عقب اعتقال الجيش الإسرائيلي 15 فلسطينيا الجمعة والسبت.

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ووفق بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، ارتفعت حصيلة المعتقلين بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر إلى 7 آلاف و505.

وأوضح البيان، أن قوات من الجيش اعتقلت الجمعة والسبت، 15 فلسطينيا على الأقل في الضفة الغربية "بينهم أسرى سابقون".

وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات نابلس وطوباس ورام الله والخليل، رافقها عمليات اقتحام وتنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرح وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات تخريب وتدمير واسعة في المنازل، وفق البيان.

ويواصل الجيش الإسرائيلي اقتحام المناطق والبلدات الفلسطينية لتنفيذ اعتقالات، مخلفا دمارا كبيرا خاصة في مخيمات شمالي الضفة.

وفجر السبت، اقتحم الجيش الإسرائيلي مدينة طولكرم ومخيم نور شمس شمالي الضفة الغربية، ودمر بنية تحتية وأطلق الرصاص على مركبة إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وفق الجمعية وشهود عيان.

وبالتزامن مع بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، صعّد الجيش عملياته بالضفة مخلفا 425 شهيدا ونحو 4 آلاف و700 جريح، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.