هنية يدعو إلى تصعيد الحراك السياسي الدبلوماسي القانوني لوقف الحرب على غزة

قبيل حلول شهر رمضان، هنية يوجه رسالة إلى "قادة ورموز وعلماء الأمة العربية والإسلامية" ويدعو إلى تصعيد الحراك السياسي والدبلوماسي والقانوني لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر.

دعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، الدولة العربية والإسلامية إلى التحرك السياسي والدبلوماسي والقانوني الفاعل لوقف الحرب الإسرائيلية المدمرة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة المحاصر منذ 155 يوما.

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جاء ذلك في رسالة بعثها هنية اليوم، السبت، لـ"قادة ورموز وعلماء الأمة العربية والإسلامية"، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان، ونشرتها الحركة على حسابها بمنصة "تلغرام"، شدد خلالها على ضرورة تعزيز الضغط على العواصم الدولية الداعمة لإسرائيل بهدف إجبارها على وقف الحرب.

وقال هنية: "ندعو على أعتاب شهر رمضان قادة ورموز وعلماء الأمة بمناسبة قرب رمضان فيها إلى التحرك الفاعل على مختلف الصعد السياسية والدبلوماسية والقانونية من أجل وقف العدوان على شعبنا".

وشدد على ضرورة ممارسة الضغط على العواصم الدولية الداعمة لإسرائيل بهدف إجبارها على وقف هذه الحرب "بشكل فوري غير مشروط". ولفت إلى أن "شعبنا يستقبل رمضان هذا العام وهو مثقل بالآلام والآمال، وأن أبناء شعبنا يتعرضون لأبشع المجازر في حرب الإبادة الجماعية على غزة".

كما أكد في رسالته على ضرورة "سرعة إغاثة الفلسطينيين بصورة حقيقية على صعيد الغذاء والدواء والإيواء، وفتح المعابر لتعمل بصورة كاملة، بما يوفر الاحتياجات الكاملة والعاجلة وينهي الحصار بشكل كامل عن شعبنا وبدء مسيرة إعمار شاملة".

ودعا هنية إلى "بذل المزيد من الجهود لمحاكمة الاحتلال وفضح جرائمه، وعزله سياسًا ودبلوماسيًا، جراء ما يرتكبه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في مجازر الإبادة الجماعية على غزة".

وقال إن "الاحتلال أصل كل المشاكل وعدم الاستقرار في المنطقة واستمراره يتناقض مع مبادئ القانون الدولي والأمم المتحدة، ونيل الشعب الفلسطيني استقلاله وحريته هو ما ينهي جذر المشكلة، ويؤسس لمرحلة جديدة ومختلفة على مستوى الإقليم والعالم".