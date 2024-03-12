مستوطنون يهاجمون بورين جنوب نابلس ويحرقون مركبة

يأتي ذلك فيما شددت قوات الاحتلال اليوم من إجراءاتها على الحواجز المحيطة بمدينة نابلس.

هاجم مستوطنون مساء اليوم، الثلاثاء، قرية بورين جنوب نابلس وأقدموا على إضرام النار في مركبة.

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وفي التفاصيل، فإن مستوطنين من "غفعات رونين" هاجموا المنطقة الشرقية من قرية بورين، وأحرقوا مركبة تعود للفلسطيني عادل عيد.

مستوطنون يهاجمون بورين جنوب نابلس ويضرمون النار بمركبةhttps://t.co/aoYVCy3B6b pic.twitter.com/513dBz5HTJ — موقع عرب 48 (@arab48website) March 12, 2024

يأتي ذلك فيما شددت قوات الاحتلال اليوم من إجراءاتها على الحواجز المحيطة بمدينة نابلس.

وأفيد بأن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها على الحواجز التي أصبحت شبه مغلقة أمام الداخلين إلى نابلس والخارجين منها.

ونصبت قوات الاحتلال حاجزا في قرية مادما جنوب المدينة، وانتشرت بشكل مكثف في محيط بلدة بورين.