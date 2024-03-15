الخليل: مستوطنون يعتدون على رعاة ويتلفون محاصيل زراعية بمسافر يطا

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان لها، إن "وتيرة اعتداءات المستوطنين على شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته تتصاعد، كلما أقدمت دولة على فرض عقوبات ولو جزئية عليهم".

اعتدى مستوطنون مسلحون اليوم، الجمعة، على عدد من الرعاة ومنعوهم من الوصول إلى المراعي وأتلفوا مساحات واسعة من المحاصيل الزراعية في مسافر يطا جنوب الخليل.

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وفي التفاصيل، فإن مستوطنين مسلحين هاجموا الرعاة واعتدوا عليهم ومنعوهم من الوصول إلى المراعي والحقول بمنطقة العين البيضا في مسافر يطا، ما أسفر عن إصابة فتى (14 عاما) برضوض.

كما أتلف مستوطنون من "اتسخار امان" مساحات واسعة من محاصيل القمح والشعير في منطقة "رجوم اعلي"، والتي تعود ملكيتها لعدد من المواطنين، وقاموا بإدخال قطعانهم إلى حقول المواطنين وإتلافها.

وفي السياق، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان لها، إن "وتيرة اعتداءات المستوطنين على شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته تتصاعد، كلما أقدمت دولة على فرض عقوبات ولو جزئية عليهم".

وأضافت أن "المستوطنين يتحدون العقوبات الدولية والأميركية، ويصعدون جرائمهم لتفجير الأوضاع في الضفة الغربية".

وطالبت بوضع المنظمات الاستيطانية على قوائم الإرهاب، وفرض عقوبات عليها وعلى من يحميها ويدعمها، وفي المقدمة الوزيرين سموتريتش وبن غفير، وثمنت قرار الإدارة الأميركية فرض عقوبات إضافية على قاعدتين استيطانيتين، و3 مستوطنين.

ونددت الوزارة باعتداءات المستوطنين المتصاعدة في عديد المواقع بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، واستخدامهم للرصاص وإطلاق النار على المواطنين ومواشيهم، وتقطيع مئات الأشجار المعمرة.

واستنكرت إقدامهم على قطع الطرقات ومنع المصلين من الوصول للصلاة في الحرم الإبراهيمي الشريف بالخليل، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، معتبرة أن ذلك توزيع وتكامل بالأدوار بهدف تعميق جرائم ضم الضفة والاستيلاء على المزيد من الأرض الفلسطينية، بما يمنع إقامة وتجسيد الدولة الفلسطينية ويدخل ساحة الصراع بدوامة من العنف والفوضى لا تنتهي، ويصعب السيطرة عليها.