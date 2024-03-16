فلسطينيات | أخبار
16/03/2024 - 22:17

60 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

تسببت إجراءات الاحتلال في انخفاض عدد المصلين جراء منع فلسطينيي الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة من الوصول إلى القدس المحتلة، وإقامة أكثر من 30 حاجزا في مختلف حاراتها وعلى مداخلها ومداخل أبواب الأقصى.

60 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

جانب من المصلين في باحات الأقصى مساء اليوم

أدى الآلاف مساء اليوم، السبت، صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى في ليلة السابع من رمضان؛ وذلك رغم قيود الاحتلال الإسرائيلي.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية، إن 60 ألف مصل أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب الأقصى رغم إجراءات الاحتلال المشددة.

وذكر شهود عيان، أن قوات الاحتلال اعتدت على شاب عند باب الأسباط بالقدس المحتلة، تزامنا مع توافد المصلين إلى الأقصى لأداء صلاة التراويح، ومنعت عددا من الشبان من الدخول للصلاة.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب إسلام خلف من مدينة طمرة قرب باب حطة.

وتسببت إجراءات الاحتلال في انخفاض عدد المصلين جراء منع فلسطينيي الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة من الوصول إلى القدس المحتلة، وإقامة أكثر من 30 حاجزا في مختلف حاراتها وعلى مداخلها ومداخل أبواب الأقصى.

المسجد الأقصى صلاة التراويح الصلاة في الأقصى رمضان

التعليقات