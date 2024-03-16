60 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

تسببت إجراءات الاحتلال في انخفاض عدد المصلين جراء منع فلسطينيي الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة من الوصول إلى القدس المحتلة، وإقامة أكثر من 30 حاجزا في مختلف حاراتها وعلى مداخلها ومداخل أبواب الأقصى.

جانب من المصلين في باحات الأقصى مساء اليوم

أدى الآلاف مساء اليوم، السبت، صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى في ليلة السابع من رمضان؛ وذلك رغم قيود الاحتلال الإسرائيلي.

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وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية، إن 60 ألف مصل أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب الأقصى رغم إجراءات الاحتلال المشددة.

60 ألفا في صلاتي العشاء والتراويح بالمسجد الأقصى في ليلة السابع من رمضانhttps://t.co/VLgYCvqJNU pic.twitter.com/LGcnQTZ2yd — موقع عرب 48 (@arab48website) March 16, 2024

وذكر شهود عيان، أن قوات الاحتلال اعتدت على شاب عند باب الأسباط بالقدس المحتلة، تزامنا مع توافد المصلين إلى الأقصى لأداء صلاة التراويح، ومنعت عددا من الشبان من الدخول للصلاة.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب إسلام خلف من مدينة طمرة قرب باب حطة.

60 ألف مصل أدوا صلاتي العشاء والتراويح في #المسجد_الأقصى في ليلة السابع من رمضان pic.twitter.com/3Rzuxe8oA9 — موقع عرب 48 (@arab48website) March 16, 2024

وتسببت إجراءات الاحتلال في انخفاض عدد المصلين جراء منع فلسطينيي الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة من الوصول إلى القدس المحتلة، وإقامة أكثر من 30 حاجزا في مختلف حاراتها وعلى مداخلها ومداخل أبواب الأقصى.