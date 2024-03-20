نابلس: مستوطنون يعتدون على فلسطيني ومنازل آخرين ويحرقون مركبة

هاجم مستوطنون منازل الفلسطينيين في بلدة مادما جنوب نابلس وأقدموا على إغلاق الجسر الموصل إلى البلدة بالحجارة.

اعتدى مستوطنون اليوم، الأربعاء، على فلسطيني وأضرموا النار بمركبته خلال تواجده بأرضه بين بلدتي برقة وبيت أمرين شمال غرب نابلس.

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وقال عبد الجبار صادق عبده، إن "8 مستوطنين هاجمونا خلال عملنا في استصلاح الأرض في منطقة الدلبة بيت بيت أمرين وبرقة، واعتدوا علي بالضرب وأحرقوا مركبتي بشكل كامل".

وأضاف أن "المستوطنين هاجموا الجرافة التي كانت تعمل في الأرض وألحقوا بها أضرارا وخرابا".

كما هاجم مستوطنون منازل الفلسطينيين في بلدة مادما جنوب نابلس وأقدموا على إغلاق الجسر الموصل إلى البلدة بالحجارة.

وقالت مصادر محلية، إن عددا من المستوطنين هاجموا منازل المواطنين على أطراف مادما وبدأوا بإطلاق الرصاص الحي في المنطقة، ورشقوا مركبات المواطنين بالحجارة بالقرب من منطقة العبارة القريبة من مادما، ما أدى إلى تضرر بعضها.

وفي وقت سابق اليوم، منع مستوطنون رعاة أغنام من رعي مواشيهم في تجمع عرب المليحات شمال غرب أريحا.

وجاء في التفاصيل، أن عددا من المستوطنين حاصروا رعاة أغنام في تجمع عرب المليحات شمال غرب أريحا، ومنعوهم من رعي مواشيهم تحت تهديد السلاح.