الجمعة الثانية من رمضان: أكثر من 100 ألف مصل في صلاتي العشاء والتراويح بالأقصى

كثفت قوات الاحتلال من تواجدها في البلدة القديمة بالقدس وعند أبواب الأقصى، في محاولة لعرقلة وصول الأهالي المتوجهين لأداء صلاتي العشاء والتراويح في رحاب الأقصى.

خلال أداء صلاتي العشاء والتراويح، مساء اليوم

أدى أكثر من 100 ألف مصل صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، وذلك رغم قيود وتضييقات الاحتلال الإسرائيلي.

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وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، إن أكثر من 100 ألف مواطن أدوا صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى في الجمعة الثانية من رمضان.

وكثفت قوات الاحتلال من تواجدها في البلدة القديمة بالقدس وعند أبواب الأقصى، في محاولة لعرقلة وصول الأهالي المتوجهين لأداء صلاتي العشاء والتراويح في رحاب الأقصى.

وفرضت شرطة الاحتلال غرامات على مركبات المواطنين بالتزامن مع توافدهم إلى الأقصى.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن قوات الاحتلال منعت للجمعة الثانية طواقمها من دخول ساحات المسجد الأقصى لتقديم خدمات الإسعاف للمواطنين ومن إقامة عيادتها الميدانية، معتبرة ذلك انتهاكا للقانون الدولي الإنساني الذي يدعو لاحترام شارة الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

وفي وقت سابق، أدى 120 ألف مصل صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان في المسجد الأقصى.

وفرضت قوات الاحتلال قيودًا مشددة على وصول الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة إلى مدينة القدس لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، للأسبوع الثاني على التوالي.

وعزّزت قوات الاحتلال من تواجدها على الحواجز العسكرية المؤدية إلى مدينة القدس، حيث دققت في هويات المواطنين ومنعت المئات منهم من الوصول إلى المدينة المقدسة لأداء الصلاة في المسجد الأقصى المبارك، بذريعة عدم حصولهم على التصاريح اللازمة.

وشهد حاجز قلنديا العسكري شمال القدس، وحاجز 300 العسكري جنوب المدينة، حركة خفيفة مقارنة مع السنوات السابقة جراء القيود التي يفرضها الاحتلال.