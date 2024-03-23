الضفة.. اعتقالات ومداهمات في نابلس وطولكرم ورام الله

مساء أمس الجمعة، في بلدة بينا جنوب نابلس، استشهد الشاب عميد الجاغوب بعد 8 شهور من إصابته برصاص قوات الاحتلال، وكان الشهيد طوال هذه الشهور يمكث لتلقي العلاج في المستشفى في ظروف صحية صعبة للغاية.

اعتقلت قوات الاحتلال، صباح اليوم السبت، شابًا من حي الضاحية جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة. ونقلت "وفا" عن شهود عيان، أن قوات من جيش الاحتلال اقتحمت الأطراف الجنوبية من المدينة، وحاصرت إحدى البنايات، واعتقلت الشاب وليد عديلي.

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إلى ذلك انتشرت عدة آليات عسكرية في محيط حي الضاحية، وشارع القدس، ومدخل مدينه نابلس الجنوبي، فيما اعتلى قناصة من جيش الاحتلال بعض البنايات، قبل الانسحاب باتجاه معسكر حوارة المقام على أراضي المواطنين جنوب نابلس.

يذكر أنه، مساء أمس الجمعة، وفي بلدة بينا جنوب نابلس، استشهد شاب يدعى عميد الجاغوب، بعد 8 شهور من إصابته برصاص قوات الاحتلال، وكان الشهيد طوال هذه الشهور يمكث لتلقي العلاج في المستشفى في ظروف صحية صعبة للغاية، قبل أن يتم إعلان استشهاده مساء أمس.

طولكرم

إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم السبت، مدينة طولكرم من محورها الجنوبي باتجاه الحي الشرقي، وسط إطلاق نار كثيف.

وبحسب مصادر محلية احتجز جنود الاحتلال أحد الأهالي ويدعى أمجد أبو سفاقة بعد مداهمة منزله في الحي الشرقي، وأخضعوه للاستجواب قبل الإفراج عنه، كما نكلوا بالأسير المحرر، صهيب أبو سعدة، بعد مداهمة منزله في شارع السكة بالمدينة، وتفتيشه وتحطيم محتوياته.

كفر نعمة ودير ابزيع

كما واقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم السبت، قريتي كفر نعمة ودير ابزيع، غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وأوضحت مصادر محلية أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت القريتين، ونفذت عمليات مداهمة لعدد من المنازل وقامت بتفتيشها، دون الابلاغ، إلى الآن، عن اعتقالات أو إصابات.

بلدة ترمسعيا

وفي ذات السياق تعرضت، ليلة السبت، بلدة ترمسعيا شمال شرق مدنية رام الله للاقتحام.

وتحدثت مصادر محلية عن أن قوات الاحتلال سيرت آلياتها العسكرية في شوارع البلدة، دون أن يبلغ، حتى الآن، عن اعتقالات أو إصابات.