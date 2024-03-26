اشتباكات مع قوات الاحتلال في جنين وإصابات في الخضر وبرقة وقباطية

في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، أصيب شخصان بالرصاص وآخرون بالاختناق واعتقل ثلاثة مساء الثلاثاء خلال مواجهات مع قوات الاحتلال.

أصيب شاب في اشتباكات ومواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في جنين إثر اقتحامها المدينة عند انتصاف ليل الثلاثاء – الأربعاء.

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وأفيد بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة جنين من شارع نابلس، وداهمت عددا من المنازل في أحياء الجابريات، وجبل أبو ظهير، والسكة، وخلة الصوحة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات.

واعتلى قناصة الاحتلال أسطح عدد من المنازل والعمارات في الأحياء المذكورة.

وفي بلدة برقة شمال غرب نابلس، أصيبت شابة (31 عاما) برصاص الاحتلال الحي بالكتف أثناء تواجدها في منزلها؛ حسبما أورد الهلال الأحمر الفلسطيني بعد انتصاف الليل.

وجاء في التفاصيل، أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية من عدة مداخل، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع.

كما أفاد بإصابة خطيرة لشاب (24 عاما) برصاص الاحتلال في الصدر وآخرين (19 و21 عاما) في الأطراف والبطن خلال مواجهات في بلدة قباطية قرب جنين، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي كفر قدوم شرق قلقيلية، اندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال إثر اقتحامها البلدة؛ دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وفي بلدة الخضر جنوب بيت لحم، أصيب شخصان بالرصاص وآخرون بالاختناق واعتقل ثلاثة مساء الثلاثاء خلال مواجهات مع قوات الاحتلال.

وذكرت مصادر محلية، أن المواجهات تركزت في محيط الجامع الكبير ومنطقة التل في البلدة القديمة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة مواطنين بالرصاص الحي في أطرافهما السفلية، نقلا على إثرها إلى المستشفى كما أصيب آخرون بالاختناق وجرى علاجهم ميدانيا.

واعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين خلال المواجهات التي اندلعت في منطقة التل بالبلدة القديمة من الخضر.

إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر، عز الدين محمد أبو دية (37 عاما)، أثناء مروره عبر حاجز طيار على طريق الفندق شرق قلقيلية.