استشهاد الشاب وليد الأسطة من نابلس متأثرا بجراحه إثر قصف مسيّرة إسرائيليّة في مخيّم جنين

قالت كتائب "شهداء الأقصى" في بيان مقتضب: "استشهاد أحد مقاتلينا متأثرا بجراح أصيب بها في قصف صهيوني أثناء قيامه بواجبه دفاعا عن مخيم جنين، ونصرة لغزة".

استشهد شاب، مساء اليوم الأربعاء، متأثرا بإصابته الحرجة، جراء قصف طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي على مخيم جنين صباحا.

وأفاد مستشفى ابن سينا، باستشهاد الشاب وليد لؤي وليد الأسطة (19 عاما)، من مدينة نابلس، متأثرا بإصابته الحرجة إثر قصف المسيرة الإسرائيلية على المخيم.

من جانبها، قالت كتائب "شهداء الأقصى" في بيان مقتضب: "استشهاد أحد مقاتلينا متأثرا بجراح أصيب بها في قصف صهيوني أثناء قيامه بواجبه دفاعا عن مخيم جنين، ونصرة لغزة".

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، استشهد 3 شبان وأصيب 4 بجروح وصفت بعضها بالخطيرة صباح اليوم الأربعاء، وذلك جراء قصف من طائرات الاحتلال الإسرائيلي المسيرة موقعا في حارة الدمج في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 3 شبان و4 إصابات جراء عدوان الاحتلال على جنين، والشهداء، بحسب بيان مقتضب للوزارة، هم: - أيمن يوسف عزوقة (19 عاما) برصاص في الصدر والبطن، ومحمد ناصر السبتي (19 عاما) جراء تعرضه للقصف، وحمزة حسام عرعراوي، جراء تعرضه للقصف.