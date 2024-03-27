العليا تنظر في التماس الدفاع للطعن في قرار تبرئة قاتل الشهيد إياد الحلاق

تنعقد غدا، الخميس، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا (13:00) جلسة استماع في المحكمة العليا في القدس، للنظر في التماس تقدّم به كلّ من مركز "عدالة"، والمحامي خالد زبارقة، و"الميزان"، نيابةً عن ذوي الشهيد إياد الحلاق، للطعن في قرار قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة الإسرائيلية ("ماحاش") والقسم الجنائي للنيابة العامة بعدم الاستئناف على قرار المحكمة المركزية الذي برّأ قاتل ابنهم من جريمته في البلدة القديمة بمدينة القدس، يوم 30 أيار/ مايو 2020، وذلك بعد أن قام قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة بإبلاغ أهل الشّهيد بقراره بعدم الاستئناف قبل يومين فقط من الموعد الأخير للاستئناف.

يناقش الالتماس إشكالية قرار قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة والنيابة العامة بعدم الاستئناف على قرار التبرئة، وإلزامهما بتقديم الالتماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية؛ إذ أن الاستخلاصات القانونية في قرار التبرئة تعزّز وتشرّع المنظومة المتساهلة تجاه أفراد الشرطة المتورطين بجرائم قتل فلسطينيين، بل وإلى الحدّ من أي إمكانية لإدانتهم في المحاكم الإسرائيلية مستقبلًا. إضافةً إلى الإسقاطات الخطيرة لقرار المحكمة، وفي جوهرها تغيير جذري لمفهوم الدفاع عن النفس لدى عناصر الشرطة، مما قد يشرّع كل عملية قتل على يد الشرطة بذريعة اعتقاد الشرطي بأن الضحية شكّل خطرًا عليه أو على آخرين، وذلك دون الأخذ بعين الاعتبار أي معايير موضوعية عند تقييم الحدث.

ودعا مركز "عدالة" لحضور المؤتمر والجلسة غدا، الخميس، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا في المحكمة العليا في القدس.