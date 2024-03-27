نادي الأسير: الاحتلال يعتقل فتاة من غزة مقيمة بالضفة لتلقي العلاج من السرطان

نادي الأسير: "إن المعطى الوحيد الذي صرحت به إدارة سجون الاحتلال حتّى نهاية شباط/ فبراير، هو احتجاز 793 معتقلًا من غزة وهم ممن صنفهم الاحتلال (بالمقاتلين غير الشرعيين)".

جدد نادي الأسير الفلسطيني نداءه لكافة المواطنين الذين تشير هوياتهم إلى أنهم من سكان قطاع غزة ويقيمون في الضفة، أن يتوخوا الحذر تحديدا في عمليات التنقل بين المحافظات؛ حسبما جاء في بيان له.

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جاء ذلك مع تصاعد عمليات الاعتقال بين صفوف المواطنين الذين يقيمون في الضفة ويحملون هويات تشير إلى أنهم من سكان غزة تحديدا بين صفوف النساء، وكان آخر تلك الحالات فتاة مصابة بالسرطان انتقلت إلى الضفة للعلاج قبل السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

وقال نادي الأسير، إن "سلطات الاحتلال تحتجز معتقلي غزة في معسكرات خاصّة، إضافة إلى أقسام خاصّة في عدد من السّجون، ويتعرضون لعمليات تعذيب وتنكيل مكثفة، وإجراءات مشددة، ولا يسمح الاحتلال حتّى اليوم للطواقم القانونية بزيارتهم أو حتّى معرفة تفاصيل احتجازهم، وذلك في ضوء استمرار جريمة الإخفاء القسري بحقّهم".

ولفت إلى أنّه "منذ العدوان والإبادة المستمرة بحقّ شعبنا في غزة، نفّذت قوات الاحتلال حملات اعتقال واسعة في الضّفة، واستهدفت عبرها عمال غزة الذين انتقلوا للضفة بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، وغيرهم من المواطنين الذين يقيمون في الضّفة ويحملون هوية تُشير إلى أنّهم سكان غزة".

وختم نادي الأسير بيانه "إن المعطى الوحيد الذي صرحت به إدارة سجون الاحتلال حتّى نهاية شباط/ فبراير، هو احتجاز 793 معتقلًا من غزة وهم ممن صنفهم الاحتلال (بالمقاتلين غير الشرعيين)".