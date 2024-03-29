150 ألف مصل يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

انتشرت قوات الاحتلال عند أبواب الأقصى وفي البلدة القديمة، وفتشت عددا من الشبان ودققت في هوياتهم تزامنا مع توافد المصلين للمسجد الأقصى.

جانب من المصلين في باحات الأقصى مساء اليوم

أدى نحو 150 ألف مصل مساء اليوم، الجمعة، صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية، إن نحو 150 ألف مصل أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى، وذلك رغم إجراءات الاحتلال المشددة ومنعه دخول آلاف المواطنين من الضفة الغربية المحتلة ومنع مئات الشبان المقدسيين من الصلاة في المسجد.

وانتشرت قوات الاحتلال عند أبواب الأقصى وفي البلدة القديمة، وفتشت عددا من الشبان ودققت في هوياتهم تزامنا مع توافد المصلين للمسجد الأقصى.

وأدى عدد من المبعدين عن المسجد الأقصى الصلاة عند طريق المجاهدين قرب باب الأسباط في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة.

وفي وقت سابق، أدى 125 ألف مصل صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان في المسجد الأقصى، وذلك رغم القيود التي فرضتها سلطات الاحتلال.

وقبل رمضان أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيليّ قرارا بشأن تقييد دخول سكان الضفة الغربية للقدس، لأداء صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى.

وبموجب القرار، تتيح السلطات الإسرائيلية للنساء بدخول القدس لمن تزيد أعمارهن عن 50 عاما ويحملن تصاريح خاصة، والأطفال الذكور حتى 10 سنوات، والرجال فوق 55 عاما، شرط الحصول على تصريح صلاة.