الاحتلال يهدم منشآت في حزما واعتداءات للمستوطنين بالضفة

قال محمد سعادة إسعيد، إن قوات من جيش الاحتلال برفقة عدد من الجرافات شرعت بهدم 4 محال ومنشآت تعمل بقطاع السيارة عند "دوار الشهيد عريبة" على شارع حزما الرئيسي.

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، محال ومنشآت تجارية على شارع حزما، شمال شرق القدس، فيما نفذت عصابات المستوطنين اعتداءات على ممتلكات للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقال محمد سعادة إسعيد، إن قوات من جيش الاحتلال برفقة عدد من الجرافات شرعت بهدم 4 محال ومنشآت تعمل بقطاع السيارة عند "دوار الشهيد عريبة" على شارع حزما الرئيسي.

يأتي ذلك، في وقت صعدت عصابات المستوطنين من الاعتداء على الفلسطينيين في الضفة، حيث اعتدى مستوطنون، على السكان في قرية بيرين جنوب شرق الخليل.

وقامت مجموعة من المستوطنين باقتحام القرية واعتدوا على السكان ومنازلهم، واستولوا على مركبة أحدهم، كما هددوا الفلسطينيين بالقتل، وخطوا شعارات عنصرية وتحريضية على الجدران.

ونصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، نقطة عسكرية، وداهمت منازل الفلسطينيين في مسافر يطا جنوب الخليل.

وحطم مستوطنون ألواح طاقة شمسية ومحتويات غرفة زراعية، في منطقة خلة النحلة قرب قرية وادي رحال، جنوب بيت لحم.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم يونس عرار، بأن مجموعة من المستوطنين حطموا ألواح طاقة شمسية ومحتويات غرفة زراعية تعود لعائلة محمد يحيى عايش، تشمل 3 خزانات للمياه، ومولدين كهربائيين، وماكينة قص عشب، ومعرش عنب، وبيتا بلاستيكيا، وكشافات إضاءة، إضافة إلى إلقاء نفايات داخل بئر لتجميع المياه.

وأشار عرار إلى أن هذا الاعتداء يهدف إلى ترهيب الفلسطينيين وإجبارهم على مغادرة المنطقة، بهدف استغلال الأرض لأهداف استيطانية.