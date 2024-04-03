أكثر من 7990 معتقلا فلسطينيا في الضفة والقدس منذ 7 أكتوبر

توزعت عمليات اعتقال الـ30 فلسطينيا، وبينهم صحافية وسيدة وأسرى سابقون وعمال من غزة، على محافظات رام الله والقدس وجنين ونابلس وقلقيلية وطوباس والخليل وبيت لحم"، حسب البيان.

ارتفعت حصيلة المعتقلين الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين إلى أكثر من 7 آلاف و990 منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بعد اعتقال الجيش الإسرائيلي 30 فلسطينيا الليلة الماضية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك، إن "القوات الإسرائيلية اعتقلت منذ مساء أمس الثلاثاء وحتى صباح الأربعاء، 30 مواطنا على الأقل من الضفة".

وبالاعتقالات الجديدة، وفق البيان، "ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر إلى أكثر من 7990".

وتوزعت عمليات اعتقال الـ30 فلسطينيا، وبينهم صحافية وسيدة وأسرى سابقون وعمال من غزة، على محافظات رام الله والقدس وجنين ونابلس وقلقيلية وطوباس والخليل وبيت لحم"، حسب البيان.

وتشمل معطيات المعتقلين منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي مَن أبقت إسرائيل على اعتقالهم ومن أفرجت عنهم لاحقا.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، صعّد الجيش الإسرائيلي اعتداءاته في الضفة والقدس المحتلة، ما أسفر عن مواجهات مع فلسطينيين خلفت 456 شهيدا ونحو 4 آلاف و750 جريحا، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.