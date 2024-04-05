استشهاد الشاب سائد أبو علوية برصاص الاحتلال بمخيم نور شمس في طولكرم

أعلن مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في طولكرم عن استشهاد الشاب سائد أبو علوية برصاص قناص احتلالي أثناء تواجده على سطح منزله بالقرب من المنزل الذي حاصرته قوات الاحتلال في جبل النصر بمخيم نور شمس.

استشهد شاب واعتقل آخران، صباح اليوم الجمعة، إثر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم.

وأعلن مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في طولكرم عن استشهاد الشاب سائد أبو علوية برصاص قناص بجيش الاحتلال، أثناء تواجده على سطح منزله بالقرب من المنزل الذي حاصرته قوات الاحتلال في جبل النصر بمخيم نور شمس.

الشهيد سائد أبو علوية

وأفادت مصادر محلية باقتحام عدد من آليات الاحتلال المخيم بعد اقتحامها للمدينة من محوريها الغربي والجنوبي، وتمركزت في جبل النصر، وفرضت طوقا مشددا عليه.

فيديو تُسمع فيه أصوات إطلاق النار خلال الاشتباكات مع قوات الاحتلال في #مخيم_نور_شمس في #طولكرم.



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وأضافت أن قوات الاحتلال حاصرت أحد المنازل فيه، وسط اندلاع اشتباكات عنيفة في المكان، في الوقت الذي نشرت قناصتها في البنايات العالية، فيما حلقت طائرة استطلاع في سماء المنطقة، حيث أصيب شاب برصاص الاحتلال وتم نقله بسيارة إسعاف إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي ووصفت حالته بالحرجة، حيث أعلن المستشفى عن استشهاده لاحقا، واعتقلت الشاب عماد البلعاوي.

وكانت قوة خاصة إسرائيلية قد تسللت إلى ضاحية ذنابة شرق المدينة تبعها اقتحام لجيش الاحتلال الذي داهم منزل المواطن عبد الله الصباريني وقام بتفتيشه واستجواب أصحابه.

كما اقتحمت قوة عسكرية ثانية ضاحية ارتاح جنوب المدينة، وداهمت منزلا لعائلة الطنيب وفتشته وخربت محتوياته، واعتقلت الشاب لواء الطنيب.