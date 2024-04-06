ارتفاع حصيلة المعتقلين في الضفة والقدس إلى 8080 منذ 7 أكتوبر

تحدثت المؤسستان عن "اعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، وتخريب وتدمير منازل المواطنين" خلال عمليات الاعتقال.

اعتقال شابين بعد خروجهما من المسجد الأقصى، أمس (Gettyimages)

ارتفعت حصيلة المعتقلين الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس المحتلتين إلى 8080 منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وذلك بعد اعتقال 45 فلسطينيا يومي الجمعة والسبت؛ حسبما أوردت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك.

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وجاء في البيان، أن "قوات الاحتلال اعتقلت يوم أمس (الجمعة) واليوم السبت، 45 مواطنا على الأقل من الضفة بينهم 3 نساء، بالإضافة إلى أسرى سابقين".

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، إلى نحو 8080 "تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن"؛ وفق البيان.

وقالت الهيئة والنادي إن "عمليات الاعتقال تركزت في مدينة القدس بعد خروج المصلين من المسجد الأقصى المبارك وإحيائهم ليلة القدر، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات الخليل وجنين ونابلس وطوباس وطولكرم ورام الله وأريحا".

وتحدثت المؤسستان عن "اعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، وتخريب وتدمير منازل المواطنين" خلال عمليات الاعتقال.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، صعد الجيش عملياته بالضفة مخلفا 459 شهيدا ونحو 4 آلاف و750 جريحا، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.



