الاحتلال يعتقل مُطاردا بمخيم بلاطة بعد اشتباك مسلح

يأتي ذلك، بعد أن دارت اشتباكات مسلّحة بين شبان فلسطينيين وجنود الاحتلال المقتحمين لمخيم بلاطة. وقالت كتائب شهداء الأقصى في بيان: "خضنا اشتباكات مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم بلاطة شرق نابلس".

اعتقلت قوة من جيش الاحتلال إلاسرائيلي، صباح وظهر اليوم السبت، الشاب صالح عوّاد من مخيم بلاطة شرق نابلس، وعبد الله أبو عودة من الجبل الشمالي، و5 شبان من الخليل.

ويأتي ذلك، بعد أن دارت اشتباكات مسلّحة بين شبان فلسطينيين وجنود الاحتلال المقتحمين لمخيم بلاطة. وقالت كتائب شهداء الأقصى في بيان: "خضنا اشتباكات مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم بلاطة شرق نابلس".

المعتقل صالح عوّاد من مخيم بلاطة

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، خمسة شبان من محافظة الخليل بينهم شاب مقعد على كرسيّ متحرك (سعد عاطف قزاز).

وأفادت مصادر أمنية ومحلية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: أحمد محمود عقيل عواودة، وسعد عاطف قزاز من بلدة دورا جنوبا، ويوسف أيمن نواف صبلرنة، ومحمد هيثم سبع صبارنة من بلدة بيت أمر شمالا، ونعيم موسى يونس أبو رجب من بلدة يطا جنوب الخليل، بعد دهم وتفتيش منازلهم.

وأضافت المصادر ذاتها، أن تلك القوات داهمت عددا من المنازل، وفتشتها، وعبثت بمحتوياتها.