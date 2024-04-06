القدس المحتلة: اعتقال فتى من بيرزيت بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن

ورد في بيانها، أنه "جرى إحالته إلى المركز الشرطة، وبعد إجراءات التحقيق الأولي تعززت الشبهة بأنه كان ينوي تنفيذ عملية طعن ’إرهابية’ بالمنطقة".

اعتقلت قوات الاحتلال اليوم، السبت، فتى فلسطيني (17 عاما) من بلدة بيرزيت في الضفة الغربية المحتلة بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن في القدس المحتلة.

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وجاء في بيان لشرطة الاحتلال، أنه "أثناء نشاط عناصر ’حرس الحدود’ في منطقة باب العامود بالبلدة القديمة في القدس، جرى رصد مشتبه فلسطيني (17 عاما) من سكان بير زيت أثار الشكوك بسبب سلوكه المشبوه".

وأضافت أنه "خلال قيام عناصر الشرطة بإجراءات التفتيش داخل نقطة التفتيش بالمكان، جرى ضبط سكين كبيرة مخبأة ومثبتة بشريط لاصق على جسده".

وورد في بيانها، أنه "جرى إحالته إلى المركز الشرطة، وبعد إجراءات التحقيق الأولي تعززت الشبهة بأنه كان ينوي تنفيذ عملية طعن ’إرهابية’ بالمنطقة".

وادعت شرطة الاحتلال أن الفتى نشر على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي، منشورا جاء فيه "المهم أن أنهي حياتي بالرضا، لأنه لا يوجد رضا آخر غير الجنة".