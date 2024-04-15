الضفة: إصابة بالغة الخطورة لشاب في قلقيلية وآخر في برقة برصاص الاحتلال

أفاد الهلال الأحمر في نابلس، بأن المواجهات داخل البلدة أسفرت عن إصابة شاب يبلغ 27 عاما من العمر بالرصاص الحي في القدم.

أصيب شاب بجراح بالغة الخطورة برصاص قوات الاحتلال الحي قرب جدار الفصل العنصري في مدينة قلقيلية؛ مساء اليوم الإثنين.

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وبحسب الهلال الأحمر الفلسطيني، فإن شابا أصيب بجراح خطيرة جدا بالرصاص الحي في الفخذ قرب جدار الفصل العنصري في قلقيلية، وجرى نقله إلى المستشفى.

وفي برقة شمال غرب نابلس، أصيب شاب بالرصاص الحي خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في القرية.

وأفاد الهلال الأحمر في نابلس، بأن المواجهات داخل البلدة أسفرت عن إصابة شاب يبلغ 27 عاما من العمر بالرصاص الحي في القدم.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت القرية مساء اليوم وسط إطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى اندلاع مواجهات.

وفي وقت سابق اليوم، استشهد الشاب يزن اشتية من قرية سالم وأصيب 3 شبان برصاص قوات الاحتلال الحي واعتقل آخر، إثر اقتحامها لمدينة نابلس ومحاصرة منزل ووقوع مواجهات.

وارتفعت حصيلة الشهداء في الضفة الغربية المحتلة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 465 شهيدا وأكثر من 4800 مصاب.