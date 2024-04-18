الضفة: الاحتلال يعتقل 40 فلسطينيا والحصيلة ترتفع إلى 8,310 معتقلين خلال الحرب

الجيش الإسرائيلي يصعد عمليات الدهم والاعتقالات في الضفة، في موازاة حربه المدمرة على غزة منذ أكثر من 6 أشهر، ما أسفر عن مقتل 468 فلسطينيا وإصابة نحو 4 آلاف و800

ارتفع عدد الفلسطينيين الذين اعتقلهم الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، إلى 8 آلاف و310، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، في أعقاب اعتقال الاحتلال 40 فلسطينيا، خلال الليلة الماضية.

وأفاد بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني اليوم، الخميس، بأن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ مساء الأربعاء وحتى صباح الخميس، 40 فلسطينيا على الأقل في الضفة، بينهم فتاتان وأطفال وأسرى سابقون".

وتركزت عمليات الاعتقال الأخيرة في محافظة نابلس القدس وبيت لحم والخليل وأريحا.

وتشمل معطيات المعتقلين منذ 7 أكتوبر الماضي، مَن أبقت إسرائيل على اعتقالهم ومن أفرجت عنهم لاحقا.

ويصعّد الجيش الإسرائيلي عمليات الدهم والاعتقالات في الضفة، في موازاة حربه المدمرة على غزة منذ أكثر من 6 أشهر، ما أسفر عن مقتل 468 فلسطينيا وإصابة نحو 4 آلاف و800، حسب مصادر فلسطينية.