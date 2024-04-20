بدء العمل بالتوقيت الصيفي في فلسطين

تحققت فكرة التوقيت الصيفي لأول مرة، أثناء الحرب العالمية الأولى وكانت ألمانيا أول بلد أعلنت التوقيت الصيفي، وتبعتها بريطانيا بعد فترة قصيرة.

اعتبارًا من الساعة الثانية من فجر اليوم، السبت، بدأ العمل بالتوقيت الصيفي في فلسطين، وذلك بتقديم عقارب الساعة (60) دقيقة.

والهدف من زيادة ساعة (60 دقيقة) للتوقيت الرسمي هو تبكير أوقات العمل والفعاليات العامة الأخرى، لكي تنال وقتًا أكثر أثناء ساعات النهار التي تزداد تدريجيًا من مطلع الربيع حتى ذروة الصيف، وتتقلص من هذا الموعد حتى ذروة الشتاء.

يذكر أن قرابة 70 دولة في العالم تستخدم فكرة اعتماد التوقيت الصيفي من خلال تقديم الوقت ساعة مع بدء الربيع وتأخيرها ساعة مع بدء فصل الخريف من كل عام.

تجدر الإشارة إلى أن فكرة التوقيت الصيفي، تحققت، لأول مرة، أثناء الحرب العالمية الأولى، إذ أجبرت الظروف الدول المتقاتلة على وجود وسائل جديدة للحفاظ على الطاقة، فكانت ألمانيا أول بلد أعلنت التوقيت الصيفي، وتبعتها بريطانيا بعد فترة قصيرة.