الضفة: 3 إصابات برصاص الاحتلال في بيت أمر واقتحامات لعدة بلدات

أصيب 3 فلسطينيين بالرصاص الحي وآخرون بالاختناق مساء الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

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وفي التفاصيل، فإن المواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال للبلدة، حيث أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب الشبان، ما أسفر عن إصابة 3 شبان بالرصاص الحي في الأطراف السفلية.

ونقل الشبان إلى مركز طبي ووصفت إصاباتهم ما بين متوسطة وطفيفة، بالإضافة إلى إصابة آخرين جراء استنشاق الغاز السام، جرى علاجهم ميدانيا.

إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال مساء الثلاثاء قرية المغير شمال شرق رام الله، دون أن يبلغ عن مواجهات أو اعتقالات.

واندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال في بلدتي كفر اللبد وعنبتا شرق طولكرم.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت كفر اللبد وجابت شوارعها وتحديدا منطقة الكراجات، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أطلق خلال الجنود الأعيرة النارية وقنابل الصوت، دون أن يبلغ عن إصابات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عنبتا المجاورة وسارت باتجاه شارعها الرئيس، وسط اندلاع مواجهات أطلق خلالها الجنود قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مدينة طولكرم في وقت سابق الثلاثاء من مدخلها الجنوبي، واتجهت نحو عزبة الجراد وضاحية ذنابة شرق المدينة، وجابت الشوارع والأحياء وأجرت عمليات تفتيش فيها، وسط تحليق كثيف لطائرات الاستطلاع على ارتفاع منخفض.