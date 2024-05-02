إسرائيل تحتجز جثامين 500 فلسطينيّ بينهم 58 منذ بداية العام

أكّدت حملة فلسطينية، أن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل احتجاز جثامين 500 شهيد في مقابر الأرقام والثلاجات، بينهم جثامين 58 شهيدا منذ مطلع العام الجاري".

قالت حملة فلسطينية، اليوم الخميس، إن سلطات الاحتلال الإسرائيليّ تواصل احتجاز جثامين 500 شهيد، بينهم 58 منذ بداية العام الجاري.

وأضافت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة والكشف عن مصير المفقودين، في بيان أصدرته، أن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل احتجاز جثامين 500 شهيد في مقابر الأرقام والثلاجات، بينهم جثامين 58 شهيدا منذ مطلع العام الجاري".

ولفتت إلى أن "سلطات الاحتلال أفرجت في نيسان/ أبريل الماضي، عن جثامين 4 شهداء".

ولا تشمل معطيات الجثامين المحتجزة شهداء قطاع غزة بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بحسب الحملة.

وقالت إن "هذه الجريمة المتمثلة في استمرار سلطات الاحتلال في احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين في مقابر الأرقام والثلاجات تعد مخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني والأعراف الدولية ذات العلاقة".

وتابعت: "أبواب القضاء في دولة الاحتلال شبه موصدة في وجه أهالي الشهداء، بعد أن شهدنا في السنوات الأخيرة تواطؤ القضاء مع المستويين الأمني والسياسي بالإقرار بجواز احتجاز الجثامين كرهائن وأوراق مساومة في قضية الجنود الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة".

وقالت الحملة إن "احتجاز الجثامين في مقابر الأرقام وثلاجات الاحتلال يشكل انتهاكاً للكرامة الإنسانية للإنسان.

وفي أيلول/ سبتمبر 2019، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا يجيز للقائد العسكري احتجاز جثامين فلسطينيين قتلهم الجيش ودفنهم مؤقتا لأغراض استعمالهم "أوراق تفاوض مستقبلية".