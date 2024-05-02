القدس: الاحتلال يهدم منزلا في بلدة حزما

هذه عملية الهدم الثانية بأقل من 24 ساعة التي تنفذ بالقدس، أمس الأربعاء هدمت جرافات الاحتلال بركسا وسورا استناديا بعد اقتحامها حي الصلعة في بلدة جبل المكبر جنوبي المسجد الأقصى.

هدمت جرافات بلدية الاحتلال في القدس صباح اليوم الخميس، منزلا في بلدة حزما بذريعة البناء دون ترخيص.

وأفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال هدمت بناية سكنية من ثلاثة طوابق ومساكن أخرى لمزارعين في حزما.

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واقتحمت قوات معززة من شرطة الاحتلال بلدة حزما ووفرت الحراسة لجرافات ومعدات تابعة لبلدية الاحتلال التي حاصرت منزل عائلة علي قاسم الخطيب.

ومنعت شرطة الاحتلال من السكان الاقتراب من المكان، فيما شرعت الجرافات هدم المنزل المؤلف من عدة طوابق.

وهذه عملية الهدم الثانية بأقل من 24 ساعة التي تنفذ بالقدس، أمس الأربعاء هدمت جرافات الاحتلال بركسا وسورا استناديا بعد اقتحامها حي الصلعة في بلدة جبل المكبر جنوبي المسجد الأقصى.

وفي الضفة الغربية، هدمت سلطات الاحتلال، منزلا في خربة خلة الفرن التابعة لقرية بيرين شرق الخليل.

وقال رئيس مجلس قروي بيرين فريد برقان، إن قوات الاحتلال، داهمت الخربة المذكورة، وهدمت منزلا مكونا من طابقين مساحته 200 متر مربع تعود ملكيته لعائلة حمزة عايش زين، الذي يقطنه برفقة عائلته المكونة من عدة أفراد، كما هدمت بئر ماء وجرفت مزروعات وأشجارا مثمرة وأسوارا إسمنتية وأسلاكا شائكة على مساحة دونم ونصف الدونم تقريبا.

وتهدف اعتداءات وممارسات قوات الاحتلال في قرية بيرين لتهجير السكان وتوسيع مستوطنة "بني حيفر" المقامة على أراضي وممتلكات الفلسطينيين قرب القرية.

وأوضح أهالي القرية، أن قوات الاحتلال تواصل اعتداءاتها وهدمها لمنازلهم وتجريف مزارعهم، رغم أنهم يملكون أوراقا ثبوتية لممتلكاتهم وطابو لأراضيهم.