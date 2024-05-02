مقتل عضو كتيبة طولكرم بعد استهداف مركبته من قبل أمن السلطة

من مخيم نور شمس في طولكرم، الأسبوع الماضي (Getty Images)

قتل الشاب أحمد أبو فول، عضو كتيبة طولكرم التابعة لسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، الليلة، في إطلاق النار استهدف مركبته من قبل عناصر الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية.

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وفي حين نعت حركة حماس "شهيد طولكرم"، وأدانت "ملاحقة أجهزة أمن السلطة للمقاومين في الضفة الغربية"، قال الناطق الرسمي باسم الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة، إن مركبة أطلقت النار باتجاه دورية أمنية ما اضطر عناصرها للرد.

وأفادت تقارير فلسطينية بأن أبو فول، وهو أحد المقاومين في صفوف كتيبة طولكرم التابعة لسرايا القدس، قتل برصاص عناصر الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة، إثر استهداف مركبته عند دوار السلام في مدينة طولكرم، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

أحمد أبو فول

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية ("وفا")، قال الناطق الرسمي باسم الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة، طلال دويكات: "قام أحد الأشخاص باستهداف أفراد دورية من قوات الأمن بإطلاق النار المباشر".

وأضاف أن "أفراد الدورية قاموا بالرد على مصدر إطلاق النار، ما أدى لإصابة مطلق النار وتم نقله لمستشفى رفيديا للعلاج"، وشدد على أنه "لا صحة لأي تصريحات أخرى حول هذا الموضوع.".

بدورها، قالت حركة حماس، في بيان، "ندين بشدة إطلاق أجهزة السلطة النار، صوب مجموعة من المقاومين، ما أدى إلى استشهاد المجاهد أحمد أبو الفول أحد المطاردين الأبطال من عناصر كتيبة طولكرم".

وأضافت الحركة "نؤكد استمرار أجهزة أمن السلطة في ملاحقة المقاومين واعتقالهم، بل واستهدافهم بالسلاح بشكل مباشر في ظل ما يحياه شعبنا من معركة مصيرية ضد الاحتلال الصهيوني".

وتابعت "نستنكر اعتداءات أجهزة أمن السلطة على أبناء شعبنا ومقاومينا، ونطالب بضرورة تحمل الجميع مسؤوليتهم إزاء إنهاء هذه الممارسات المرفوضة، ووضع تلك الأجهزة في مسارها الصحيح وواجبها في حماية شعبنا ونسيجه الاجتماعي".

ودعت "أهالي طولكرم وعموم الضفة الغربية من مؤسسات وعائلات وفعاليات شعبية ووطنية للوحدة والترابط والوقوف صفا واحدا في وجه أدوات الفلتان الأمني، وتوحيد الجهود لمواجهة الاحتلال وجرائم مستوطنيه بحق أرضنا ومقدساتنا".

وفي تصريحاته لـ"وفا"، قال دويكات، إنه "أثناء وجود دورية من قوات الأمن على دوار السلام في مدينة طولكرم، قام أحد الأشخاص باستهداف أفرادها بإطلاق النار المباشر عليهم".

وأضاف "في إطار التعليمات المستدامة لقوى الأمن لدرء المخاطر والتدرج باستخدام القوة بما يتناسب مع حجم الخطر الذي تتعرض له قوى الأمن، قام الأفراد بالرد على مصدر إطلاق النار، ما أدى لإصابة مطلق النار وتم نقله لمستشفى رفيديا للعلاج".

وختم بأنه "لا صحة لأي تصريحات أخرى حول هذا الموضوع. القوى الأمنية ستستمر في أداء دورها وواجبها المكلفة به لحماية أمن المواطنين".