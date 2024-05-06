8590 معتقلا في الضفة والقدس المحتلتين منذ 7 أكتوبر

ارتفعت حصيلة المعتقلين الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين إلى 8590 معتقلا منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وذلك بعد اعتقال جيش الاحتلال 15 فلسطينيا خلال الساعات الماضية.

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وجاء في بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، أن "حصيلة الاعتقالات بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 بلغت أكثر من 8590".

وأضاف أن "قوات الاحتلال اعتقلت أمس الأحد واليوم 15 مواطنا على الأقل من الضفة بينهم أسرى سابقون".

وتابع البيان أن "عمليات الاعتقال توزعت على محافظات قلقيلية وسلفيت ورام الله وأريحا والخليل وبيت لحم".

وبموازاة الحرب المتواصلة على غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، صعد الجيش الإسرائيلي عملياته بالضفة ملفا إضافة إلى الاعتقالات، 496 شهيدا ونحو 4950 جريحا؛ حسب معطيات وزارة الصحة الفلسطينية لغاية مساء السبت.