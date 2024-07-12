إزالة سقف شيّدته سلطات الاحتلال في المسجد الإبراهيميّ

قال محافظ الخليل في بيان، إنه "تمت إزالة التعديات التي حاولت سلطات الاحتلال من خلالها تغيير معالم الحرم الإبراهيمي الشريف بسقف صحن الحرم بالحديد والإسمنت".

أعلن محافظ الخليل، خالد دوين، اليوم الجمعة، إزالة السقف الذي شيدته السلطات الإسرائيلية، الخميس، على صحن المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقال دودين في بيان: "تم إزالة التعديات التي حاولت سلطات الاحتلال من خلالها تغيير معالم الحرم الإبراهيمي الشريف بسقف صحن الحرم بالحديد والإسمنت".

وأضاف: "نشكر أبناء شعبنا ومؤسساته الرسمية والأهلية على وقفتهم، التي كان لها الأثر في إيقاف هذا الاعتداء".

ودعا إلى تكثيف تواجد المواطنين في الحرم والصلاة فيه.

وأمس الخميس، قال مدير أوقاف الخليل غسان الرجبي، إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بسقف صحن المسجد بألواح من الصفيح". وندّد الرجبي بالخطوة الإسرائيلية، مؤكدا أنها "اعتداء الخطير".

وقال مدير أوقاف الخليل إن "السلطات الإسرائيلية تسعى بشكل دائم لتغيير معالم المسجد وتهويده".

وأضاف: "المسجد وقف إسلامي خالص، ولا حق للسلطات الإسرائيلية بأي جزء فيه، وهي تسيطر عليه بحكم الأمر الواقع والقوة".

وبالتزامن مع حربه على غزة، صعَّد الجيش ومستوطنون اعتداءاتهم بالضفة والقدس؛ ما أدى إلى استشهاد 571 منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إضافة إلى نحو 5 آلاف و350 جريحا.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل بدعم أميركيّ حربا على غزة، أسفرت عن أكثر من 126 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.​​​​​​​

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.​​​​​​​