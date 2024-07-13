الضفة: إصابة شبان برصاص قوات الاحتلال وامرأة بهجوم للمستوطنين

بحسب الهلال الأحمر، فإن طواقمه تعاملت مع إصابة مواطنة نتيجة اعتداء المستوطنين على المركبة التي كانت تستقلها قرب قرية الفندق، وجرى نقلها إلى المستشفى.

أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء السبت قرب حاجز الجلمة العسكري شمال شرق جنين.

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وأورد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمه تعاملت مع إصابة مواطن بالرصاص الحي في الرجل عند حاجز الجلمة العسكري، وجرى نقله إلى المستشفى.

كما أصيب شابان برصاص قوات الاحتلال أحدهما بالفخذ والآخر أسفل البطن قرب حاجز "إلياهو" في قلقيلية.

وجرى نقل المصابين إلى المستشفى بعد تقديم العلاجات الأولية لهما على يد طواقم الهلال الأحمر.

وأصيبت امرأة فلسطينية في هجوم للمستوطنين على المركبة التي كانت تستقلها في قرية الفندق شرق قلقيلية.

وبحسب الهلال الأحمر، فإن طواقمه تعاملت مع إصابة مواطنة نتيجة اعتداء المستوطنين على المركبة التي كانت تستقلها قرب قرية الفندق، وجرى نقلها إلى المستشفى.

إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال قرية برقة شرق رام الله وانتشرت في شوارعها، دون الإبلاغ عن إصابات أو اعتقالات.

ونصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا في منطقة "التل" بالبلدة القديمة في الخضر جنوب بيت لحم، وقطعت الطريق الموصل إلى الريف الغربي، حيث أعاقت حركة مركبات المواطنين وأخضعتها للتفتيش.

واستولت قوات الاحتلال على جرافة أثناء عملها بشق طرق في قرية يتما جنوب نابلس.

وقال رئيس مجلس قروي يتما، أحمد صنوبر، إن قوات الاحتلال استولت على جرافة المواطن مازن الشاطر واحتجزته لعدة ساعات، أثناء عمله لصالح المجلس القروي في شق طرق وتأهيلها بالمنطقة الشمالية الشرقية من القرية.

وأشار إلى أن المجلس القروي يعمل على شق تلك الطرق لإحياء الأراضي وتسهيل وصول المواطنين للمنطقة المقابلة لجبل صبيح، التي أقام عليها الاحتلال مستوطنة "افيتار".