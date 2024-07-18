الضفة: إصابات بالرصاص والاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال لعدة بلدات

في مخيم الجلزون شمال رام الله، أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال.

أصيب فلسطينيون أحدهم برصاص قوات الاحتلال وآخرون بالاختناق إثر اقتحامها الضفة الغربية المحتلة؛ مساء الخميس.

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وفي عصيرة القبلية جنوب نابلس، أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها البلدة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمه نقلت شابا (19 عاما) إلى المستشفى عقب إصابته برصاص الاحتلال الحي في الفخذ خلال مواجهات في عصيرة القبلية.

وفي مخيم الجلزون شمال رام الله، أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال.

وذكرت مصادر محلية، أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت أطراف المخيم وداهمت عددا من المنازل، واعتلى القناصة أسطح بعضها، الأمر الذي أدى إلى اندلاع مواجهات أطلق خلالها الجنود الغاز السام المسيل للدموع، ما أسفر عن وقوع إصابات.

إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال شابا من بلدة عطارة شمال رام الله.

وأفيد بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب مصعب جلال قدادحة (29 عاما)، بعد احتجاز مركبته على حاجز عسكري نصبته عند منطقة جسر عطارة.

واقتحمت قوات الاحتلال قرى النزلة الشرقية والنزلة الغربية والنزلة الوسطى شمال طولكرم، وأجرت عملية تمشيط واسعة في أحيائها والأراضي الزراعية فيها.

كما داهمت منازل المواطنين واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة، دون الإبلاغ عن اعتقالات.