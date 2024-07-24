ترامب يتلقى رسالة من عباس: "أتوقع تحقيق السلام بالشرق الأوسط"

عباس كتب في رسالته لترامب إنه كان قلق من مشاهدة محاولة اغتيال الأخير، وترامب يرد: "محمود، لطيف جدا، شكرا. كل شيء سيكون جيد، تمنياتي. دونالد ترامب"، وأشار إلى أنه سييلتقي نتنياهو، بعد غد

نشر الرئيس الأميركي السابق والمرشح الجمهوري للرئاسة، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، رسالة تلقاها من الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وكتب في الشبكة الاجتماعية "تروث سوشيال" أنه سيعمل من أجل السلام في الشرق الأوسط.

ورغم أن رسالة عباس مؤرخة في يوم 14 تموز/يوليو الحالي، أي قبل عشرة أيام، إلا أن ترامب قرر نشرها اليوم، وقبل لقائه مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بعد غد الجمعة.

وتأتي رسالة عباس بعد 7 سنوات على الأزمة بينه وبين ترامب، في العام 2017، إثر قراره الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إليها.

وكتب عباس في الرسالة أنه شاهد صور محاولة اغتيال ترامب وأنه كان قلقا، وأضاف أنه "يحظر أن يكون هناك مكانا لأعمال عنف في عالم القانون والنظام". وأعاد ترامب الرسالة إلى عباس وكتب عليها بخط يده: "محمود، لطيف جدا، شكرا. كل شيء سيكون جيد، تمنياتي. دونالد ترامب".

وكتب ترامب في نص المنشور أنه "أتوقع أن أرى بيبي نتنياهو يوم الجمعة، وأتوقع أكثر من ذلك أن أحقق السلام في الشرق الأوسط!".